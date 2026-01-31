Hogares y comercios de Casalta II disfrutan de Internet de alta velocidad con Cantv

31 de enero de 2026.-Cantv llegó con sus servicios: Aba Ultra, Aba TV GO y Telefonía IP, a la urbanización Pedro Elías Gutiérrez de Casalta II, ubicada en la parroquia Sucre de Caracas, donde más de 500 hogares, comercios e instituciones públicas comenzaron a disfrutar de las bondades que ofrece la fibra óptica.

El presidente de Cantv, MG. Iván Rafael Hernández Dala, junto a su equipo técnico, realizó un recorrido por la zona para constatar la operatividad de los servicios. La actividad permitió conocer la experiencia de los usuarios y el impacto positivo que trae para esta comunidad la tecnología GPON.



El usuario Manuel Urbina, celebró la activación del servicio Aba Ultra en su hogar. "Agradecemos al Gobierno Nacional y a Cantv por este excelente servicio. Invito a otros Consejos Comunales a unirse a este proyecto y recibir este importante beneficio", expresó.



Por otra parte, en reconocimiento a su labor comunitaria, los voceros de la Mesa Técnica de Telecomunicaciones "Casalta Cacique Rebelde" y la Sala de Autogobierno Comunal recibieron certificados de formación, tras culminar talleres que les brindaron herramientas técnicas y organizativas para el resguardo y gestión de las telecomunicaciones en su sector.



Atención directa al usuario



Durante la actividad, Cantv habilitó un punto de atención integral para la comunidad, donde se gestionaron solicitudes, se brindó orientación técnica y entrega de equipos, en beneficio de más de 70 familias.



Con estas acciones, Cantv reafirma su compromiso en democratizar el acceso a Internet de altas velocidades y modernizar la infraestructura tecnológica en toda Venezuela.