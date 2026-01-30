Un desafío que impulsará a Venezuela: ¿por qué es tan relevante la reforma petrolera?

Esta semana, en el marco de una Consulta Pública organizada por la Asamblea Nacional, la presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, extendió un llamado puntual al capital nacional e internacional.

"Esperamos con esta reforma captar importantes flujos de la inversión internacional y también de la inversión nacional (...) con una ley clara, con seguridad jurídica, con normas adaptadas a las prácticas internacionales de este sector", afirmó Rodríguez, delineando el objetivo central de la propuesta, misma que fue aprobada este 29 de enero por el Legislativo local.

La declaración de la mandataria nacional tiene punto de encuentro con el ingeniero Jonny Hidalgo, quien, en una entrevista para Sputnik, destaca que esta modificación, lejos de ser una medida improvisada, representa la institucionalización de un modelo de gestión que ya se venía aplicando de forma exitosa bajo el paraguas de la ley antibloqueo, y es un paso necesario en la evolución histórica de la industria petrolera nacional.

"El impacto es inmediato", asevera, recordando que el actual repunte de la producción por encima del millón de barriles diarios se debe precisamente a la aplicación temprana de estos nuevos esquemas.

El núcleo del cambio

El proyecto de reforma introduce mecanismos diseñados para equilibrar el interés nacional con los incentivos requeridos por los inversionistas privados. El eje central, según el análisis de Hidalgo, es la incorporación de los contratos de participación productiva.

En este esquema, la empresa operadora asume los costos y riesgos de la administración de los campos, y los activos que incorpore pasan a ser propiedad del Estado una vez finalizado el contrato. Este modelo, según el experto, es atractivo para empresas de todos los tamaños, ya que las inversiones requeridas para reactivar pozos existentes en Venezuela son comparativamente menores que las de proyectos offshore o de fractura hidráulica en otras regiones.

Otro punto de gran relevancia es la flexibilización para la comercialización directa. La reforma permitiría al "socio B" de las compañías mixtas, o a las firmas bajo contrato de participación productiva, comercializar hidrocarburos directamente en el mercado internacional.

Esta prerrogativa, sumada a la claridad contractual, es lo que, en opinión de Hidalgo, "garantiza rentabilidad al sector privado".

Un tema que suele generar debate es la resolución de controversias. Hidalgo aclara que el texto reformado es potestativo y no impone jurisdicciones extranjeras.

"No es que te vayan a mandar unos tribunales en París", explica, "sino que se podría acordar un mecanismo en un lugar distinto, pero tiene que ser finalmente [pactado] por las partes. No es una imposición a Venezuela, ni representa una pérdida de soberanía en ese sentido".

Un modelo probado en fuego

La presidenta encargada de Venezuela se refirió al modelo como "probado en sanciones y en relaciones con Chevron". Hidalgo corrobora esta visión, señalando que la reforma busca institucionalizar precisamente el tipo de entendimiento operativo que permitió a esta empresa estadunidense mantener y aumentar su producción en el país, a pesar del complejo escenario geopolítico.

Para el analista, es un indicio de que las grandes firmas energéticas pueden operar bajo este marco, siempre que encuentren condiciones claras y rentables.

Respecto a las declaraciones de ExxonMobil, que ha señalado que Venezuela no es propicia para la inversión, Hidalgo ofrece una lectura contextual.

"Lo que quiere decir es que necesita que sean eliminadas las sanciones que aplican contra Venezuela, para ellos tener la seguridad jurídica suficiente para operar en el país", interpreta. Añade que, por la historia de la relación, la empresa podría aspirar a un régimen de propiedad de los yacimientos que no está contemplado.

Al preguntarle sobre los retos de PDVSA para convertirse nuevamente en una referencia mundial, Hidalgo desplaza el foco hacia una institución fundamental: el Ministerio del Poder Popular de Petróleo.

"Hay un desafío para el país que es fortalecer al ministerio porque es quien va a controlar y fiscalizar la producción de crudo en los campos venezolanos", argumenta.

Explica que la capacidad fiscalizadora del Estado se vio mermada tras la nacionalización de 1975, bajo la lógica de que "no era muy necesario que el Estado fiscalizara al Estado". Sin embargo, con la entrada de operadoras privadas, se hace imperativo recuperar capacidades técnicas para auditar la producción de fluidos, la conservación de yacimientos y parámetros estratégicos como la relación gas-petróleo.

"Ese es un desafío de orden interno que es tan crucial como la atracción de capitales", sentencia el experto.

Un hito histórico

La firma del primer contrato para la exportación de gas natural es, para Hidalgo, un evento de profunda significación.

"Para Venezuela exportar gas tiene una importancia histórica, porque el rol que se le impuso fue exportar petróleo crudo, líquido, no gas", recuerda.

Señala que incluso el nombre de la empresa estatal creada en 1975, Petróleos de Venezuela (PDVSA), refleja ese enfoque exclusivo en el crudo.

"La infraestructura necesaria para exportar gas (…) no se desarrolló porque parecía no estar en el rol que se le impuso a Venezuela a principios del siglo XX", analiza.

Por ello, comenzar a exportar gas implica aprovechar un recurso que, hasta ahora, se ha destinado principalmente a reinyección, uso doméstico, vehicular y generación eléctrica, o simplemente se ha venteado o quemado. Este paso diversifica la canasta energética de exportación del país y lo posiciona en un mercado global en transición.

Nuevo orden interno

Hidalgo enmarca la reforma en un contexto global más amplio: "El problema que se está planteando hoy a nivel mundial es el problema del orden. El orden mundial está roto". En ese escenario, destaca que Venezuela ha podido mantener la paz interna a pesar de las presiones externas.

Para él, la reforma petrolera debe ser un ejercicio de construcción de un nuevo orden interno en la industria, un tema que considera postergado desde la nacionalización.

"En 1975, cuando se nacionalizó la industria... el orden se impuso desde el exterior", afirma. Incluso, durante la gestión del comandante Hugo Chávez, reconoce que no hubo tiempo o asesoría suficiente para abordar a fondo este problema estructural, heredando una PDVSA reorganizada para la apertura petrolera en la década de 1990. La actual coyuntura, entonces, es vista como una oportunidad para corregir este vacío.

Al ser consultado sobre cómo sería percibida esta reforma por el líder de la Revolución Bolivariana, Hidalgo es enfático: "La reforma planteada es correcta y el comandante Chávez estaría totalmente de acuerdo con ella. Él mismo intentó reformar la Constitución de la República. Sería un error pensar que él se hubiese quedado pegado en una ley como si fuese un punto de honor".

En palabras de la propia presidenta encargada, Delcy Rodríguez, se trataría de "un buen plan" para avanzar en una nueva arquitectura jurídica, que garantice que el vasto potencial de hidrocarburos de la nación suramericana sea desarrollado bajo sus términos, fortaleciendo al Estado fiscalizador, atrayendo capital necesario y escribiendo, por primera vez, el capítulo de las exportaciones de gas en su historia petrolera.