"Brutal acto de agresión": Cuba condena "en los términos más firmes" nueva escalada de EE.UU. en su contra

El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, arremetió este jueves contra las nuevas medidas tomadas por EE.UU. en su contra, según anunció en su cuenta de X.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó un decreto que le permite imponer aranceles a las importaciones de productos de países que vendan o suministren petróleo a Cuba.

"Condenamos en los términos más firmes la nueva escalada de EE.UU. contra Cuba", escribió el alto funcionario.

En este contexto, explicó que actualmente se propone imponer un bloqueo total a los suministros de combustible al país caribeño. "Para justificarlo, se apoya en una larga lista de mentiras que pretenden presentar a Cuba como una amenaza que no es", agregó.

"Cada día hay nuevas evidencias de que la única amenaza a la paz, la seguridad y la estabilidad de la región, y la única influencia maligna es la que ejerce el Gobierno de EE.UU. contra las naciones y los pueblos de nuestra América, a los que intenta someter a su dictado, despojar de sus recursos, mutilar su soberanía y privar de su independencia", declaró Rodríguez.

Según el canciller, Washington "recurre también al chantaje y la coerción, para tratar de que otros países se sumen a su universalmente condenada política de bloqueo contra Cuba, a los que, de negarse, amenaza con la imposición de arbitrarios y abusivos aranceles, en violación de todas las normas del libre comercio".

"Denunciamos ante el mundo este brutal acto de agresión contra Cuba y su pueblo, al que durante más de 65 años se ha sometido al más prolongado y cruel bloqueo económico jamás aplicado contra toda una nación y al que ahora se promete someter a condiciones de vida extremas", resumió.

"Agredido por EE.UU. hace 66 años"

Anteriormente, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, recordó que su país "es agredido por EE.UU. hace 66 años" y está dispuesto a "defender a la Patria hasta la última gota de sangre".

"Cuba es una nación libre, independiente y soberana. Nadie nos dicta qué hacer. Cuba no agrede, es agredida por EE.UU. hace 66 años, y no amenaza, se prepara, dispuesta a defender a la patria hasta la última gota de sangre", manifestó el mandatario ante las amenazas de Trump.

"Relaciones verdaderamente sólidas y amistosas"

El 15 de enero, el presidente ruso, Vladímir Putin, declaró que Moscú se solidariza con Cuba por la determinación con la que defiende su soberanía y su independencia. "Quisiera destacar que Rusia y la República de Cuba mantienen relaciones verdaderamente sólidas y amistosas. Siempre hemos brindado y seguimos brindando asistencia a nuestros amigos cubanos", destacó el mandatario ruso.

Asimismo, desde Pekín han mostrado su apoyo a La Habana y han llamado a Estados Unidos a poner fin a las violaciones del derecho internacional y a que levante inmediatamente el bloqueo y las sanciones contra la isla. "China seguirá brindando apoyo y ayuda a Cuba dentro de sus capacidades, y creo que bajo el fuerte liderazgo del Partido [Comunista] y el Gobierno cubanos, el pueblo cubano podrá superar dificultades temporales", declaró el martes el portavoz del Ministerio de Exteriores del país asiático, Guo Jiakun.