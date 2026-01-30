Colombia: trabajadores marchan en defensa del salario mínimo

Trabajadores colombianos marchan en defensa del salario mínimo

30 de enero de 2026.- Los sindicatos colombianos se manifestaron en defensa del nuevo salario mínimo de los trabajadores, amenazado por grandes empresarios y opositores al gobierno.



La clase trabajadora salió a la calle a defender el salario mínimo digno que le decretó el presidente Gustavo Petro, los opositores a éste han puesto tutelas y cualquier recurso jurídico para eliminar el aumento, el cual estuvo en más del 23 por ciento.



Varias demandas se han instaurados en las altas cortes judiciales del país, aunque ninguna ha tenido efecto, pero no se pueden descuidar los trabajadores porque en esta institución también hay compromisos con los políticos.



Lo más indigno es que algunos trabajadores laboran en ciertas empresas del país por más de las 8 horas reglamentarias y ni siquiera se les paga el salario mínimo



El gobierno nacional está temeroso de alguna decisión en contra del salario mínimo por parte de las cortes, ellos están temerosos ya que esta entidad en el pasado ha derogado varias propuestas del gobierno nacional que son en pro de la sociedad del país.