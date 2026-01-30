Irán opta por diálogos justos y no aceptará dictados ni imposiciones

El canciller iraní, Seyed Abás Araqchi, durante una conferencia de prensa en Turquía, 30 de enero de 2026. Credito: Agencias

El canciller iraní afirma que la República Islámica participará en negociaciones, siempre que sean justas, sin imposiciones ni dictados externos.

"Aunque las experiencias pasadas muestran la falta de sinceridad y de buena voluntad de Estados Unidos en las negociaciones, Teherán sigue listo para regresar a la mesa de negociaciones sobre el tema nuclear, siempre que se consideren plenamente los intereses legítimos y preocupaciones legales de Irán", ha destacado este viernes el canciller iraní, Seyed Abás Araqchi, en una conferencia de prensa con su par turco, Fidan Hakan, en Estambul, Turquía.

El titular persa ha dejado claro que la "capacidad defensiva de Irán y sus misiles nunca serán tema de negociación alguna", recalcando que ningún país está dispuesto a comprometer su seguridad y su defensa con nadie. "La seguridad del pueblo iraní no concierne a nadie más, y mantendremos y ampliaremos nuestras capacidades defensivas en la medida que sea necesario para defender el país", ha apostillado.

Al agradecer la postura de Turquía por posicionarse en defensa de Irán durante los ataques de Israel de pasado junio, así como en los disturbios terroristas recientes, ha advertido que Israel busca arrastrar a otros países de la región hacia la guerra.

#ULTIMAHORA | Araqchi, en conferencia de prensa conjunta con el ministro de Asuntos Exteriores de Turquía:

Irán está dispuesto a reanudar las negociaciones nucleares siempre que se lleven a cabo desde una posición de igualdad y se basen en el respeto mutuo y los intereses comunes pic.twitter.com/lFaxaCh72P

— HispanTV (@Nexo_Latino) January 30, 2026

Araqchi ha puesto de relieve que Irán aboga por cualquier iniciativa que conduzca a la estabilidad de Asia Occidental, reduzca las tensiones y neutralice los complots de Israel. "No estamos dispuestos bajo ninguna circunstancia a aceptar dictados ni imposiciones", ha agregado.

En cuanto a las amenazas de EE.UU. contra Irán en los últimos días, ha afirmado que las partes estadounidenses ya lo intentaron una vez el ataque militar que "no dio resultado". "Si repiten esta experiencia fallida cuantas veces quieran, no obtendrán un resultado diferente", ha añadido.

EEUU debe abandonar amenazas contra Irán

En cuanto a las peticiones de EE.UU. para reanudar las negociaciones, Araqchi ha señalado que Teherán no tiene ningún problema para las negociaciones, pero esto "no puede llevarse a cabo bajo la sombra de la amenaza". "Deben abandonar sin duda las amenazas y optar por una negociación justa y equitativa", ha manifestado.

Tras lamentar la medida adoptada por la Unión Europea (UE) de designar terrorista al Cuerpo de Guardianes de la República Islámica (CGRI) de Irán, ha calificado al bloque comunitario como "una entidad en decadencia" que ha perdido su papel en la comunidad internacional.

Al recordar los sacrificios de las fuerzas de CGRI para contrarrestar a los terroristas de Daesh, ha declarado que, si no fuera por esta fuerza militar élite, los europeos habrían tenido que luchar contra el terrorismo en sus propias calles. "La UE, en lugar de adoptar medidas emocionales, debería volver a la racionalidad", ha exigido.

Tras subrayar que Irán está dispuesto tanto a la negociación como a la defensa, Araqchi ha dejado claro que las fuerzas iraníes están preparadas desde antes de la guerra de 12 días. "Esta vez, debido a la participación directa de EE.UU., las condiciones serán muy diferentes a la guerra pasada y, lamentablemente, podría ir más allá del marco de un conflicto bilateral", ha señalado.

Ankara: Problemas no se solventarán recurriendo a opción militar

Por su parte, Fidan ha afirmado que la reanudación de las negociaciones nucleares constructivas entre Irán y Estados Unidos es crucial para reducir las tensiones regionales.

Al destacar que Turquía está dispuesta a brindar todo el apoyo necesario para la solución pacífica de los problemas, Fidan ha declarado que el régimen de Tel Aviv está tratando de persuadir a Washington para que ejecute un ataque militar contra Irán.

"Estos esfuerzos de Israel podrían dañar gravemente la frágil estabilidad de la región. Esperamos que EE.UU. actúe con prudencia y racionalidad y no permita que se produzca tal situación. Israel debe poner fin a sus políticas desestabilizadoras en la región", ha remarcado.

En cuanto a las guerras en Siria, Irak, Afganistán y Gaza, ha destacado que Ankara apoya la negociación y la diplomacia, como el presidente de Turquía en una conversación telefónica con su par iraní, Masud Pezeshkian, enfatizó que los problemas no pueden resolverse recurriendo a la opción militar.