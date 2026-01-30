España: multitudinario concierto solidario con Palestina en Barcelona

Concierto solidario con Palestina en España

30 de enero de 2026.- Más de 16 mil personas llenaron el Palau Sant Jordi de Barcelona, en la culminación de la campaña ACT X PALESTINE, promovida por organizaciones palestinas de derechos humanos.



En una nota de prensa, los promotores de la actividad resaltaron hoy el espaldarazo también de una amplia red de asociaciones europeas, junto a grupos de ayuda humanitaria y de sectores culturales de Palestina.



Actuaron en la velada Bad Gyal, Oques Grasses, Morad, Lluís Llach, Amaia, Yerai Cortés, Tinariwen, Zaho de Sagazan con artistas como Zeyne y Lina Makoul, venidas desde Palestina.



Además, tomaron parte el exfutbolista y entrenador Pep Guardiola, Arab Barghouti, Kayed Hammad y Eduard Fernández.



El concierto fue concebido como una ópera contemporánea en seis actos en el Palau Sant Jordi con seis movimientos: un preludio, un prólogo, tres actos y un epílogo.



Los beneficios servirán para impulsar y reconstruir proyectos culturales en Gaza y Cisjordania, “porque cuando un pueblo ve amenazada su cultura, promoverla es un acto de resistencia”, apuntaron los organizados de la iniciativa.



Tras meses de movilización en toda Cataluña, la campaña ACT X PALESTINE llegó a su fin, con un concierto producido en colaboración con la Fundació Primavera Sound.