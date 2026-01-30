"Ustedes son los autores de la ley"; Jorge Rodríguez rinde tributo a los trabajadores petroleros

Reconoció la valentía de los hombres y las mujeres que mantuvieron operativa la industria frente a los intentos de destrucción externa

Durante una movilización popular en Caracas, el presidente de la Asamblea Nacional, AN, Jorge Rodríguez, calificó a la clase obrera petrolera como la verdadera protagonista de la reforma de la Ley de Hidrocarburos, sancionada este jueves 29 de enero.

El parlamentario reconoció la valentía de los hombres y las mujeres que mantuvieron operativa la industria frente a los intentos de destrucción externa, logrando cerrar el año 2025 con una producción de 1 millón 200 mil barriles diarios.

Aseguró que sin la resistencia y el tesón de los trabajadores de PDVSA no existiría hoy una industria que legislar. «Ustedes son entonces quienes lograron protagonizar la lucha más encarnizada que han tenido los trabajadores de Venezuela para defender lo suyo, para defender lo nuestro, para defender a la industria petrolera y a la industria de los hidrocarburos, ustedes son los protagonistas del futuro que vendrá», aseveró ante la multitud.

Rodríguez concluyó que el objetivo fundamental de este nuevo marco legal es convertir a Venezuela en el primer productor de hidrocarburos del planeta, superando la visión de ser solo una reserva pasiva. Indicó que la ley busca dinamizar la extracción de crudo para convertir esa riqueza subterránea en beneficios tangibles como escuelas, hospitales y mejores servicios para la población.