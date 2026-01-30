Vicepresidenta de la Comisión Europea lamentó imágenes "aterradoras" de Mineápolis

Teresa Ribera

30 de enero de 2026.- "No quiero eso para mi país ni para mi continente", dijo la funcionaria española en una entrevista concedida a AFP en Bruselas.



Ribera mencionó un "terrible impacto" tras la muerte de Renee Good y Alex Pretti, y criticó la violencia ejercida por agentes de forma "anónima" contra "niños pequeños, mujeres y hombres".



Las declaraciones de Ribera son mucho más contundentes que las divulgadas hasta ahora por la Comisión Europea, que se limitó a considerar el caso un asunto "interno" de Estados Unidos.



Sin embargo, la socialista española es vista como una voz diferente dentro de la Comisión, y su tono contrasta regularmente con la línea oficial.



Después de la muerte de Pretti, Ribera había publicado en la red social Bluesky mensajes sobre la indignación de Barack Obama o de Bruce Springsteen a raíz de lo ocurrido en Mineápolis.



"Esto ocurrió en un país que se fundó sobre un ideal de libertad y de protección de los derechos y de respeto a las personas", insistió.



"Pienso muy a menudo en los ciudadanos estadounidenses", en "las personas que están sinceramente convencidas de la importancia de la democracia, de la protección de los derechos y de la libertad, ¿qué deben estar pensando?", se preguntó.



Ribera confía en "los tribunales, la capacidad de reacción de la sociedad estadounidense", del Congreso o de "la administración federal" para recuperar una "normalidad".