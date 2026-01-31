Cardenal Baltazar Porras anuncia recuperación de su pasaporte tras incidente en Maiquetía

Baltazar Porras Credito: VF

31-01-26.-El cardenal Baltazar Porras confirmó este viernes que recuperó su pasaporte venezolano, luego de que las autoridades migratorias se lo hubieran confiscado y anulado en diciembre pasado en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía. Así lo publicó él mismo en sus redes sociales, subrayando: “Como ciudadano venezolano, ya tengo mi pasaporte”.



El documento le fue retenido el 9 de diciembre de 2025, cuando se disponía a viajar primero a Colombia y luego a España para cumplir con compromisos eclesiásticos y ceremoniales. En aquel momento, funcionarios de migración adujeron que el pasaporte presentaba “problemas”, procedieron a anularlo y le impidieron abordar el avión.



A pesar de que Porras también portaba pasaporte del Estado Vaticano, con el cual suele viajar en misión de la Iglesia, las autoridades no le permitieron embarcar, lo que suscitó protestas de sectores eclesiales y organizaciones de derechos humanos en el país. Este incidente fue calificado como humillante por la Orden Militar y Hospitalaria de San Lázaro de Jerusalén y denunciado por la ONG Provea como parte de una práctica represiva de anulación de documentos de identidad en Venezuela.



El hecho ocurrió en un contexto de tensión entre el gobierno de Nicolás Maduro y la Iglesia Católica. El pasado 19 de octubre, el cardenal había denunciado públicamente desde la Universidad Lateranense en Roma que la crisis venezolana era “moralmente inaceptable” y pidió la liberación de los presos políticos, declaraciones que molestaron al Ejecutivo venezolano.

