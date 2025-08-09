Manuel Isidro Molina: Hay que poner de moda la honestidad para reconstruir a Venezuela

Manuel Isidro Molina, presidente del Movimiento Popular Alternativo Credito: El Impulso

09-08-25.-El empobrecimiento del mundo político venezolano y su creciente corrupción –tanto en el oficialismo como en sectores opositores– forman parte de la tragedia estructural que vive el país, advirtió este miércoles el presidente del Movimiento Popular Alternativo (MPA) y excandidato presidencial, Manuel Isidro Molina.



Planteó que la solución de fondo para la crisis nacional pasa por una reconstrucción integral de Venezuela, basada en una transformación ética y moral de la función pública, los partidos políticos y la sociedad en general.



“Hoy tiene más valor que nunca decir que hay que poner de moda la honestidad, el compromiso, la lealtad y el respeto a los anhelos del pueblo venezolano”, afirmó.



El dirigente opositor aseguró que el actual mundo de la “politiquería venezolana” está vencido, y sus exponentes deben dar paso a nuevos actores que representen un verdadero cambio. Señaló que imaginar un nuevo proyecto político para Venezuela comienza por hacer un diagnóstico serio de la situación actual, como lo haría un médico ante un paciente grave.



Criticó duramente al gobierno nacional, al que acusó de haber generado un “estado de opacidad” mediante la manipulación de cifras y la falta de estadísticas confiables, lo que impide evaluar con claridad la magnitud de la crisis que atraviesa el país.



Molina insistió en la necesidad de construir un nuevo modelo político con visión democrática, pluralista, solidaria y ajustada a las exigencias del siglo XXI. En este sentido, hizo énfasis en la formación de una masa crítica profesional en ciencia y tecnología, como base para el desarrollo nacional.



“Hablamos de un proyecto que hemos venido elaborando desde noviembre de 2016 en el Movimiento Popular Alternativo. Es un proyecto abierto, integrado por gente honesta desde el punto de vista moral y ético”, recalcó.



Al referirse al drama social que golpea al pueblo venezolano, Molina fue enfático: “Nuestros adultos mayores se nos están muriendo. Aquí hay un encadenamiento de pobreza y subalimentación que genera desnutrición; sobre la desnutrición cabalga la enfermedad, y sobre la enfermedad, la muerte prematura. Todo esto en un sistema de salud caótico y privatizado delincuencialmente”.



Por ello, insistió en que el nuevo proyecto político que necesita Venezuela debe tener en su centro la bandera de la solidaridad, el respeto a los derechos constitucionales y laborales, y el fin del abuso de poder.



Manuel Isidro Molina informó que el MPA participa activamente en espacios de articulación como el Frente Democrático Popular y el Encuentro nacional en defensa de los derechos del pueblo venezolano, con el objetivo de construir una alternativa política real.



“Queremos tener las mejores relaciones con todos los sectores de la vida venezolana. Esta es una convocatoria abierta, no sectaria ni partitocrática, una convocatoria con ‘P’ mayúscula para servirle a nuestro pueblo, que ha sido traicionado, hambreado y al que se le han arrebatado derechos fundamentales”, precisó.

