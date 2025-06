(VIDEO) Rafael Ramírez: "No puedes arremeter contra la industria petrolera, en un país petrolero y pensar que no va a pasar nada"

03-06-25.-El 31 de mayo, el ex ministro de petróleo y embajador ante la ONU, Rafael Ramírez, fue entrevistado por el periodista César Bátiz, para el portal comunicacional «El Pitazo», donde analizó la actual situación de Chevron en Venezuela y el desmantelamiento de las capacidades productivas de PDVSA, al tiempo que explicó cómo se determinaba el precio del petróleo venezolano y la relación económica-petrolera con China (Fondo Chino), y cómo el gobierno de Nicolas Maduro duplicó la deuda con China, desregula las leyes venezolanas y vende el petróleo venezolano con descuentos del 40%.Igualmente, Ramírez esclareció cuáles eran las condiciones con las cuales Chevron operó en Venezuela entre octubre de 2022 y abril de 2025.«Entre octubre de 2022 y abril de 2025, Chevron produjo y se llevó 160 millones de barriles de petróleo que, al precio del barril venezolano en esos años, presentan un valor de 10,4 mil millones de dólares. Si no lo quiere decir el gobierno de Maduro, entonces que sea la Chevron la que diga con cuánto de ese monto se ha quedado, pues no paga regalías ni impuestos petroleros al Estado Venezolano» informó el ministro de petróleo del presidente Hugo Chávez.Ramírez opina que PDVSA fue degollada y será un factor determinante en la posible caída de Maduro, ya que el gobierno no podrá sostenerse sin una industria petrolera funcional. También critica la falta de legitimidad del gobierno actual y propone un regreso al camino constitucional para reconstruir el paísEl exministro asegura que China no va a suplantar la presencia de Chevron en Venezuela.Mira la entrevista completa aquí: