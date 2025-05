"La cifra de abstención que dio el CNE es coba", dice Jesús "Chúo" Torrealba

Jesús Chúo Torrealba Credito: C.punto

27-05-25.-«Los resultados de participación en las elecciones regionales y parlamentarias, dadas por el Consejo Nacional Electoral (CNE) este domingo, van a contracorriente de lo que el país vio que ocurrió en las mesas, en las calles. Las cifras de abstención que dio el CNE son coba», expresó este lunes el aspirante a un puesto en la Asamblea Nacional por Un Nuevo Tiempo y Unión y Cambio, Jesús Chúo Torrealba.



La opinión la dio en el programa Vladimir a la Carta, conducido por el periodista Vladimir Villegas.



Ahí dijo que «la abstención fue construida a pulso por el Gobierno, mediante tres herramientas fundamentales para alejar de las mesas electorales a los ciudadanos que los derrotaron el 28 de julio».



“La primera arma fue la desinformación. Ellos adelantan las elecciones, te obligan a una campaña exprés de apenas 20 días, sin recursos, y en medio de un total silencio institucional”, expuso.



Manifestó que «un segundo elemento fue el miedo, ya que hicieron reiterados anuncios públicos de que habían descubierto amenazas de atentados con explosivos, lo cual hizo que la gente se resguardara en sus casas».



“La tercera herramienta fue la indignación. La detención de Juan Pablo Guanipa y de 70 venezolanos a 48 horas de un evento electoral generó que mucha gente dijera que no tenía sentido votar”, añadió.



Al ser consultado sobre las causas inherentes a la oposición, puntualizó que, «aunque el llamado hecho por la dirigente opositora, María Corina Machado, coincidió con el del Gobierno, hay que ser más profundos en el análisis».



Agregó además que “si la abstención se produjo como respuesta al llamado de la señora María Corina Machado, si tenía el poder para hacer que 10 millones de venezolanos se quedaran en su casa, por qué no utilizó ese poder inmenso en los días posteriores para defender el resultado del 28 de julio”.



A juicio de Torrealba, el llamado abstencionista de Machado “surfea un luto electoral que es el resultado, por un lado, del fraude electoral del 28 de julio y del malestar que ha generado y, por otro lado, por el trabajo de desmovilización construido por el oficialismo”.



“Hoy el resultado son dos grupos cantando victoria: La victoria que canta el Gobierno es producto de una maquinaria que ejerce control sobre el país. La victoria que canta María Corina Machado es sobre una narrativa, se celebra vía redes sociales, pero no ejerce ningún tipo de control sobre la dinámica política, social y económica de nuestro país”, alegó.

