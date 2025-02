(VIDEO) Maduro: "Capriles quiere ser gobernador de Miranda pero no ha recibido el visto bueno del norte"

12-02-25.-El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, invitó al opositor, Henrique Capriles Radonski a "tomar sus propias decisiones sin esperar la llamada de Estado Unidos", debido a que los últimos días ha manifestado que se encuentra en contra de la abstención, promovida por la oposición extremista y dando su apoyo a los comicios del 27 de abril.Durante su programa Con Maduro +, el mandatario nacional explicó que "Capriles quiere ser gobernador de Miranda, otra vez. En la vida hay oportunidades para redimirse, pero no ha recibido el visto bueno del norte. Yo lo sé porque soy amigo de sus amigos, somos amiguis de unos amiguis de él y me cuentan todo lo que él piensa"."Capriles vive un verdadero drama, por cuanto, se aparta de los daños de la derecha terrorista y apoya las convocatorias del Consejo Nacional Electoral (CNE), pero está amarrado a las órdenes del régimen imperial del norte", agregó.Asimismo, cuestionó que el opositor no depende de él mismo. "Un día le dicen participa, y al otro día: no participes, salte, métete, vuelve a salir… un día le dicen tú eres el candidato, al otro: es Guaidó, ahora el jefe es González Urrutia, ¿Quién es ése?. Y se lo dicen en inglés, además", comentó.Consideró que Capriles "es un buen tipo" y puede ser líder en Venezuela, "porque a él lo construyeron en una primera etapa y tuvo liderazgo, lo pudo desarrollar, porque los gringos lo tenían como la esperanza blanca, como se dice en el boxeo, y después él mismo se encargó de autodestruirse. Es un caso digno de estudio", acotó.Manifestó que si quiere participar el 27 de abril tiene que tomar su decisión sin depender de nadie. Pero, además, tiene que ser leal a la Constitución y la democracia. "Aquí no se debe aceptar jamás que se pretenda usar una elección para generar violencia, llámese Vente Venezuela o Comanditos. Eso se acabó. El que vaya a elecciones o es leal o es leal con el pueblo", dijo.