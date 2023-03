Fidel y Chávez, una relación de padre a hijo

El presidente de Casa de las Américas de Cuba, Abel Prieto, afirmó en Venezuela que lo impresionó mucho la relación que tenía Hugo Chávez (1954-2013) con la cultura.



En entrevista exclusiva con Prensa Latina, el destacado intelectual recordó que tuvo el privilegio de que Fidel (Castro) lo mandará a Caracas a presentarle al comandante bolivariano la Misión Cultura, que el propio líder venezolano bautizó como "Cultura Corazón Adentro".



Mencionó que entonces estaba aquí de ministro de Cultura Farruco Sesto, quien nos ayudó mucho en llevar adelante aquellos planes muy ambiciosos, los que creo fueron útiles para el pueblo venezolano, y "mucha gente nuestra, instructores de arte, muy jóvenes, vivieron experiencias únicas en las zonas difíciles de este país".



Después de una noche entera conversando con el comandante Chávez, ese día me di cuenta de que, como Fidel, Chávez tenía muy claro lo que dijo el líder histórico cubano precisamente aquí, de que "una Revolución solo puede ser hija de la Cultura y de las ideas", comentó el escritor.



Prieto estimó que esa frase de Fidel se aplica absolutamente a Chávez, él dijo cosas similares muchas veces del pensamiento de (José) Martí de que "sin cultura no hay libertad posible" y Fidel lo parafraseaba de este modo: "ser culto es el único modo de ser libre".



Eso está instalado en el pensamiento político y social de Chávez de una manera extraordinaria, aseveró el exministro de Cultura de Cuba (1997-2012 y 2016−2018).



Destacó que el comandante bolivariano tenía un dominio de la cultura popular venezolana que impresionaba, lo mismo estaba dando un discurso y diciendo cosas trascendentes y de pronto cantaba una canción llanera, o declamaba de manera brillante, un poema de Aquiles Nazoa o de cualquier otro gran poeta nacional.



Esa relación de él con la cultura y esa visión de verla como una fuerza emancipadora y transformadora, me impresionó enormemente, aseveró el autor del libro El vuelo del gato.



Lo que le traíamos Farruco y yo aquella noche era un germen, expuso, y Chávez lo hizo crecer muy rápidamente "con esa mirada extraordinaria que tenía para ver las cosas en grandes y en términos de estrategia".



Eso, dijo Prieto, ayudó mucho a crear un clima en los barrios difíciles porque la cultura eleva la calidad y nivel de vida de la gente; influye en su conducta, en combatir las reacciones marginales de violencia y agresividad, subrayó.



Remarcó que la cultura crea una relación armónica entre la gente y su en torno, si es auténtica, si es basura cultural, no, pero si es auténtica sí, apostilló.



Después, apuntó, tuve otro privilegio muy grande al estar presente cuando él y Fidel firmaron aquel primer convenio que dio lugar después al Fondo Cultural del ALBA y la idea de las Casas del ALBA que lanzó Chávez como una "especie de núcleo palpitante y radiante del pensamiento de la integración de la cultura".



El intelectual, que viajó a Caracas a participar en el Encuentro Mundial por la vigencia del Pensamiento Bolivariano, comentó que repasó la intervención de Chávez de diciembre de 1994 en el Aula Magna de la Universidad de La Habana, cuando Eusebio Leal lo invita, y Fidel lo recibe en la escalerilla del avión.



"Muy interesante lo que dice Chávez, pero es muy interesante lo que dice Fidel, evidentemente este vio en Chávez a un líder de un calibre superior y crearon una relación que fue mucho más allá de la afinidad política", expresó.



Fue, afirmó, una relación de padre a hijo, Chávez lo decía: "ud es mi padre", y Fidel lo reconocía como un hijo, sin ninguna duda, acotó.



Remarcó que ambos construyeron realmente un tipo de relación entre países, única en la historia, construyeron un proyecto de integración latinoamericano y caribeño único y se derrotó en Argentina en 1995 el Área de Libre Comercio de las Américas.



Señaló que, aunque Fidel no viajó a Mar del Plata, estaba porque estuvo llamando todo el tiempo a la delegación cubana con el móvil, aconsejando a los que estábamos allí, y le dio la mayor importancia a la asistencia en el estadio donde Chávez dio un discurso excepcional.



Te diría que es verdad lo que dices tú de que no es posible hablar de Chávez sin hablar de Fidel, no es posible pensar en el legado de Chávez, sin pensar en el legado de Fidel, son dos personas que nos acompañan siempre, manifestó.



Como dijo el gobernador de Miranda, Héctor Rodríguez, al intervenir en el Encuentro Mundial, "prohibido hablar de Chávez en pasado", podríamos decir nosotros lo mismo: "prohibido hablar de Fidel en pasado".



Ellos están presentes y tenemos que hacer lo posible para que sigan vivos, sigan con nosotros y nos sigan guiando.



Prieto consideró muy bueno el evento organizado por los venezolanos porque han sido 10 años tremendos, cuando tú miras, perdimos también a Fidel físicamente, pero nos sigue estimulando y aconsejando.



Comentó que ahora en los recorridos de los delegados, a propósito de las elecciones, en Pinar del Río, en el Occidente de Cuba, se está usando una grabación de Fidel de 1993 cuando explica lo del voto unido.



Lo escuchas, comentó, de cómo nuestros enemigos están vigilando las elecciones para ver si se debilitó el apoyo popular a la Revolución y si tiene fisura, y "él nos convoca al voto unido para darle una nueva lección a nuestros enemigos".



Ahí tienes algo que Chávez continuamente utilizó como un argumento muy importante para crear una conciencia, de que nuestra batalla va más allá de las fronteras nuestras y tiene que ver con el plan de la geopolítica imperial y nuestra resistencia frente a eso, concluyó.