Desde noviembre Venezuela regresó al Top 10 de proveedores petroleros a Estados Unidos

Las exportaciones petroleras venezolanas hacia Estados Unidos alcanzaron en noviembre un total de 139.000 barriles diarios (bpd), un alza de 3% en contraste con octubre que le sirvió para volver al grupo de los 10 principales proveedores de crudo de ese país, de acuerdo con las cifras más recientes de la Administración de Información Energética (EIA, por sus siglas en inglés).

Venezuela había dejado el top 10 en junio, porque la suspensión de la licencia del gobierno de Donald Trump a la empresa Chevron tras su vencimiento en mayo generó una fuerte caída en las ventas. La recuperación comenzó en agosto por una nueva autorización que se emitió a finales de julio.

https://www.bancaynegocios.com/wp-content/uploads/2026/02/EIA-080226-GRAFICO-1.png

Las de la EIA son las únicas estadísticas públicas disponibles que permiten conocer detalles sobre el comercio petrolero entre Venezuela y Estados Unidos, y son una foto de la situación pocos meses antes de los hechos del 3 de enero.

En promedio, en los 11 primeros meses de 2025, Venezuela ha vendido a Estados Unidos 145.600 bpd por mes de petróleo y productos, lo que representa una caída de 35% en comparación con el mismo lapso de 2024.

Al separar por tipo de exportación se aprecia que el promedio mensual de crudo hasta noviembre se ubica en 140.300 bpd, una caída de 37% en el periodo, mientras la media mensual de productos es de 5.300 bpd, un alza de 48% en comparación con el mismo lapso del año pasado, a pesar de que la venta de derivados hacia suelo estadounidense está paralizada desde julio.

Por otro lado, las cifras también muestran las cinco empresas a las que fue el crudo venezolano. Así, se puede observar que a Valero fueron 77.000 bpd, a Chevron 17.000 bpd, a ExxonMobil un total de 17.000 bpd, a Phillips 66 17.000 bpd, y a Paulsboro Refining 11.000 bpd.

Cambios en el ranking

En noviembre, Venezuela regresó al top 10 de proveedores de crudo estadounidense al pasar de la posición 11 a la 8. El podio del decimoprimer mes del año quedó de la siguiente manera: Canadá (4.280.000 bpd), México (583.000 bpd) y Arabia Saudita (320.000 bpd).

https://www.bancaynegocios.com/wp-content/uploads/2026/02/EIA-080226-GRAFICO-2.png

En total, Estados Unidos importó en noviembre 7.434.000 bpd una caída de 1% en comparación con el mes previo. Desde la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) llegaron a esa nación 1.060.000 bpd (equivalente a 14% del total).