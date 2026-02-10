Las amenazas de Donald Trump a los proveedores de petróleo de Cuba ponen a México en aprietos

10 de febrero de 2026.-La larga alianza entre Cuba y México se encuentra bajo creciente presión por parte de Estados Unidos, lo que obliga a la presidenta Claudia Sheinbaum a un precario equilibrio, informó Los Tiempos de Nueva York.

Cuando el presidente Trump declaró una "emergencia nacional" el mes pasado, acusando a Cuba de albergar espías rusos y "dar la bienvenida" a enemigos como Irán y Hamás, vino con una advertencia: los países que vendan o suministren petróleo a la nación caribeña podrían estar sujetos a altos aranceles.

La amenaza parecía estar dirigida a México, uno de los pocos países que aún suministra petróleo a Cuba. A principios de este mes, incluso afirmó haber solicitado específicamente a la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum que cortara su suministro.

La larga alianza entre México y Cuba, basada en la cooperación económica y cultural y en una cautela compartida ante la intervención estadounidense, sobrevivió e incluso se profundizó después de la Revolución Cubana, cuando México mantuvo lazos con La Habana a pesar de que gran parte de la región se alineaba con Washington.

La Sra. Sheinbaum ahora enfrenta un difícil equilibrio: mantener la alianza histórica de su país con La Habana y, al mismo tiempo, gestionar su vital, aunque cada vez más tensa, relación con Estados Unidos.

El gobierno de Sheinbaum ha tenido cuidado de no provocar a Trump, quien ha presionado la economía mexicana con aranceles y amenazas de acción militar para impedir el cruce de fentanilo por la frontera. También ha amenazado con retirarse del tratado de libre comercio con Canadá y México, el principal socio comercial de Estados Unidos.

Sheinbaum se ha mantenido fiel al compromiso de su país con Cuba, un país comunista, donde la gente lucha contra el aumento de los precios de los alimentos, los constantes apagones, la falta de medicamentos esenciales y la escasez de combustible. Sin embargo, México no ha enviado petróleo a Cuba desde principios del mes pasado.

"Nadie puede ignorar la situación que vive actualmente el pueblo cubano debido a las sanciones que Estados Unidos impone de manera muy injusta", declaró durante una conferencia de prensa el lunes. Añadió que México había desplegado dos buques de la Armada con más de 814 toneladas de ayuda humanitaria, principalmente alimentos básicos y artículos de higiene, a Cuba.

Cuba, cuyo principal proveedor de petróleo era Venezuela, ha enfrentado una escasez crónica de combustible durante años, pero la situación se ha agravado mucho desde el mes pasado, cuando el presidente Trump tomó el control del suministro de petróleo de Venezuela. Detuvo los envíos a Cuba, que ahora solo cuenta con una fracción del petróleo que necesita.

México había estado enviando alrededor de 22.000 barriles diarios, pero esa cifra se redujo a unos 7.000 hacia finales de 2025, lo que seguía siendo mucho menor que el que enviaba Venezuela, según Jorge Piñón, experto en petróleo de la Universidad de Texas que sigue de cerca los envíos. El último envío desde México llegó a principios de enero, explicó, días después de que el presidente venezolano, Nicolás Maduro, fuera capturado por las fuerzas estadounidenses.