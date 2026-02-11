Gobierno de Estados Unidos pidió prestados $ 43.500 millones por semana durante los primeros cuatro meses del año fiscal

Y los intereses de la deuda se encaminan a superar el billón de dólares en 2026.

11 de febrero de 2026,-Los primeros cuatro meses del año fiscal 2026 tuvieron un comienzo costoso para Estados Unidos, según las últimas estimaciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO), informó Fortuna.com.

La CBO publicó ayer un informe que detalla que, durante el primer tercio del año fiscal 2026 (que comenzó en octubre), el gobierno estadounidense operó con déficit, por lo que solicitó préstamos por 696 mil millones de dólares. Esto incluyó 94 mil millones de dólares solo en enero, y equivale a un promedio de 43.5 mil millones de dólares para cada una de las 16 semanas de los cuatro meses posteriores.

Si bien el gasto público estadounidense supera su generación de ingresos, sus finanzas también se ven afectadas negativamente por el pago de intereses necesario para mantener su deuda. La deuda nacional total asciende actualmente a más de 38,5 billones de dólares. El PIB de Estados Unidos es de aproximadamente 31 billones de dólares, según el Banco de la Reserva Federal de St. Louis.

Según datos del Tesoro, hasta el 31 de enero, los gastos por intereses pagados ascendieron a 427 000 millones de dólares. Si se prolonga esta trayectoria a lo largo de un año, y con la deuda adicional que se suma, lo que requiere pagos adicionales de intereses, el gobierno estadounidense deberá desembolsar 1 billón de dólares anuales para el servicio de sus préstamos. Este punto de referencia se alcanzó por primera vez en el año fiscal 2024, cuando los pagos de intereses ascendieron a 1,13 billones de dólares. En el año fiscal 2025, esta cifra ascendió a 1,22 billones de dólares.

"Apenas hemos alcanzado un tercio del año fiscal 2026, y aun así seguimos en la rutina de endeudamiento incesante… Si continuamos endeudándonos a este ritmo, nos encaminamos a otro año con un déficit de 1,8 billones de dólares o más", según Maya MacGuineas, presidenta del Comité para un Presupuesto Federal Responsable.