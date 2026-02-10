Aragua registra 90 % de ocupación hotelera en temporada de carnaval

Caracas, 10 de febrero de 2026.- Durante esta temporada carnestolendas, el estado Aragua reporta una ocupación hotelera del 90 %, y se consolida como uno de los destinos elegidos para el asueto. Los temporadistas ya aseguran sus plazas camas para disfrutar de la oferta recreativa y cultural que la entidad ha preparado para los días 16 y 17 de febrero, informó prensa Mintur,

‎La secretaria de Turismo, Vicmar Olmos, proyecta una movilización superior a los 13 mil visitantes. Informó que autoridades nacionales y gubernamentales garantizan el resguardo de los visitantes y lugareños, además aseguró que se activará un dispositivo de seguridad con 12 puntos de control, donde estarán presentes funcionarios de Protección Civil, Policía Nacional Bolivariana y la Policía de Aragua.

‎Tradición y Cultura

‎La agenda contempla desfiles y comparsas, con agrupaciones icónicas como los Gorilas de la Colonia Tovar, las Brujas y los Jokilis. Esta edición marcará el debut de los "Schell Mi" del Jarillo, sumándose a la participación de bandas show y más de 100 estudiantes que darán vida a las festividades del municipio.

‎Despliegue preventivo

‎Por su parte el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, anunció que el operativo de seguridad nacional arrancará el viernes 13. Cabello llamó a la prudencia y la corresponsabilidad ciudadana, instando a las familias a extremar el cuidado de los niños para evitar incidentes lamentables. Asimismo, exhortó a la población a mantener una actitud vigilante frente a factores de riesgo ambiental, solicitando evitar el uso de elementos que puedan provocar incendios forestales de manera accidental durante las visitas a zonas naturales.