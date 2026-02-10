Mérida: Abastecimiento de gas para las familias el El Vigia son afectadas por las lluvias

10 de febrero de 2026.-Nevado Gas sigue abasteciendo a todos los sectores del municipio Alberto Adriani del estado Mérida, entre ellos, a los afectados por el desbordamiento del río Onia Culegría, que afectó a 12 viviendas ubicadas cerca del vertedero de basura, debido a las fuertes lluvias que cayeron días atrás, informó Prensa Gobernación de Mérida. Nevado Gas

Los trabajadores de la planta de llenado del Centro de Trabajo Luis Hernán Mejías Zambrano, Vigía 1, recargaron 42 cilindros de diversos tamaños para abastecer a unas 31 familias que son parte del Comité Local de Abastecimiento y Producción (CLAP) San Isidro parte Baja, sector La Pedregosa, parroquia Presidente Páez, de acuerdo con lo informado por Yasmin Zambrano, encargada del gas en esa comunidad, y Yasmeli Finol, vocera de la Mesa Técnica del Gas de la parroquia.

Las voceras resaltaron que las afectaciones en el sector fueron menores, en vista que algunas de las viviendas empezaron a anegarse en horas del mediodía, lo que permitió que pudieran darse cuenta a tiempo, sacar sus enseres y resguardarlos en sitios seguros.

Las voceras también agradecieron la efectiva distribución del producto gasífero por parte de la empresa, gracias al gobernador Arnaldo Sánchez y a la presidenta encargada Delcy Rodríguez por las políticas que en materia de distribución de los servicios básicos se vienen mejorando, en todo el país.