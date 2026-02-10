Poder Popular de Trujillo destacó fortalecimiento de la seguridad ciudadana mediante dotación de equipos

10 de febrero de 2026.-Como parte del fortalecimiento de las políticas de seguridad ciudadana y el Plan Operativo de los Cuadrantes de Paz, representantes del Poder Popular organizado en el estado Trujillo expresaron su agradecimiento al ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, capitán Diosdado Cabello Rondón, por la reciente dotación de equipos destinados al patrullaje y resguardo de la entidad, informó Prensa Mpprijp.



Esta entrega de herramientas técnicas y logísticas busca optimizar los tiempos de respuesta y garantizar la tranquilidad de los habitantes en los 20 municipios del estado.



Rubén Durán, vocero de la Comuna "Venciendo con Chávez", destacó el impacto positivo de esta medida impulsada por el Presidente Nicolás Maduro, la cual beneficiará directamente a 222 comunas y a más de 2 mil consejos comunales del estado Trujillo.



"Estamos convencidos de que las líneas de acción establecidas permitirán mantener la paz y la tranquilidad en el territorio. Estas acciones se basan en tres ejes fundamentales: la articulación directa con los cuerpos de seguridad, el fortalecimiento de la gobernabilidad en los 20 municipios bajo el liderazgo del gobernador Gerardo Márquez, y el compromiso del Poder Popular en garantizar la continuidad de la Revolución Bolivariana", afirmó Durán.



Por su parte, María Maldonado, vocera del circuito comunal "Chávez y Maduro por siempre", resaltó la efectividad de la unión cívico-militar-policial. "El trabajo que venimos desarrollando en el territorio es real. Hemos integrado nuestros aportes al plan de trabajo local y hemos desarrollado nuestros propios planes de emergencia", señaló Maldonado.



Los voceros comunales finalizaron reiterando su agradecimiento a la Presidenta (E) de la República, Delcy Rodríguez Gómez, por la gestión y el seguimiento de estas políticas públicas enfocadas en la seguridad y el bienestar social.



