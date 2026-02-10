Conectividad de alta velocidad llega a Guatire con Aba Ultra

10 de febrero de 2026.-Cantv continúa expandiendo sus servicios de fibra óptica Aba Ultra, Aba TV GO y Telefonía IP en Guatire, estado Miranda. En esta ocasión, familias de la urbanización El Pórtico, en la zona de Castillejo, municipio Zamora, recibieron la activación de los servicios, garantizando conexión de alta velocidad en sus hogares, informó Comunicaciones Externas.

Josefa Sánchez, vocera de la Mesa Técnica de Telecomunicaciones Fortaleza El Pórtico, destacó: "El trabajo del equipo técnico y comercial de la Compañía por hacer posible la llegada de este servicio moderno de Internet a nuestra comunidad".

Además, Cantv ha conectado progresivamente otras zonas de la localidad, como El Torreón, El Fortín, Parque Hábitat, El Escondido y Villas de San Pedro. Actualmente, más de 2.500 usuarios disfrutan de los beneficios de los servicios 100% fibra óptica que ofrece la Empresa en estas comunidades mirandinas.

Estas acciones forman parte del plan de modernización de redes que Cantv ejecuta en el estado Miranda, en línea con los objetivos del Motor de las Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías, con el fin de garantizar una experiencia de conectividad confiable y de alta calidad para los usuarios.