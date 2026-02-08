Secretario de Energía de EEUU anuncia que visitará Venezuela "en poco tiempo" para "inspeccionar los activos petroleros"

Chris Wright, secretario de Energía de EEUU Credito: Web

08-02-26.-El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, anunció este viernes que viajará próximamente a Venezuela para sostener encuentros con «todo el liderazgo» del sector. El funcionario estadounidense busca evaluar de primera mano las condiciones actuales de las operaciones de producción de petróleo y gas en el país suramericano.



Wright evitó precisar la fecha exacta del traslado, aunque subrayó la importancia de comprender mejor la infraestructura operativa sobre el terreno. El viaje se enmarca en la nueva estrategia de Washington para supervisar directamente la industria energética venezolana tras los recientes cambios políticos en Caracas, reseñó Reuters.



La administración de Donald Trump declaró que gestionará de forma indefinida el negocio petrolero de Venezuela tras el secuestro de Nicolás Maduro el mes pasado. Esta visita técnica representa uno de los primeros pasos oficiales del Departamento de Energía para auditar y dirigir la extracción de hidrocarburos en territorio venezolano.



El anuncio de Wright confirma el interés prioritario de la Casa Blanca por estabilizar y controlar el flujo energético desde la nación miembro de la Opep.



La comitiva estadounidense planea inspeccionar los activos petroleros y gasíferos para definir los próximos pasos en la administración de la industria estatal bajo el nuevo esquema de gestión norteamericano.

La fuente original de este documento es:

Sumarium (https://sumarium.info/2026/02/06/secretario-de-energia-de-usa-anuncia-que-visitara-venezuela-en-poco-tiempo/)