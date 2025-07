Trump autoriza a Chevron a reactivar la extracción de petróleo en Venezuela según The Wall Street Journal

Credito: Web

24 de julio de 2025.- Chevron está recuperando la capacidad de bombear petróleo en Venezuela, tras el acuerdo alcanzado con la administración del presidente estadounidense, Donald Trump, según fuentes.



Los detalles del acuerdo aún no estaban claros, pero se produce tras conversaciones recientes entre Trump y el secretario de Estado, Marco Rubio, y en medio del intercambio de prisioneros de la semana pasada, que liberó a los 10 estadounidenses criminales restantes detenidos por el Gobierno venezolano.



Según el acuerdo, no se pagarían regalías ni impuestos al Gobierno del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, de acuerdo al medio estadounidense, The Wall Street Journal.



La administración Trump revocó la licencia de Chevron, otorgada durante la era del expresidente Joe Biden, para bombear petróleo en Venezuela a principios de este año.



La decisión de Trump es el último giro en lo que han sido meses de negociaciones sobre Venezuela.



Los datos de la OPEP muestran que la producción petrolera venezolana se mantuvo sin cambios entre 900.000 y 1 millón de barriles diarios en junio, después de que las empresas estadounidenses redujeran sus operaciones.