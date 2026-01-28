EE.UU. emitirá pronto licencia general que levantará algunas sanciones a la industria petrolera venezolana, según Reuters

Muchos socios y clientes de Pdvsa, incluida la energética Chevron, han solicitado licencias individuales en las últimas semanas para ampliar la producción y las exportaciones de petróleo venezolano.

Funcionarios estadounidenses están trabajando para emitir pronto una licencia general que levantaría algunas sanciones al sector energético de Venezuela, dijeron el martes tres fuentes familiarizadas con la preparación, un cambio respecto de un plan anterior para otorgar exenciones individuales a las sanciones para empresas que buscan hacer negocios en el país.

Tras la detención del presidente venezolano Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos a principios de este mes, funcionarios estadounidenses han dicho que Washington aliviaría las sanciones impuestas a la industria energética de Venezuela para facilitar un acuerdo de suministro de petróleo de 2.000 millones de dólares entre Caracas y Washington y un ambicioso plan de reconstrucción de 100.000 millones de dólares para la industria petrolera del país.

El volumen de solicitudes individuales al gobierno de Estados Unidos ha retrasado el progreso de los planes para ampliar las exportaciones y lograr que la inversión llegue rápidamente al país, dijeron las fuentes.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos y la Casa Blanca no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios, detalla la Agencia Reuters.