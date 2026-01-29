(VIDEO) Organizaciones de izquierda rechazaron la agresión imperialista de Trump y la colaboración con la ofensiva neocolonial

Diversas organizaciones de izquierda y antiimperialistas de Venezuela realizaron un acto contra la agresión militar y la ofensiva imperialista Credito: LID

29-01-26.-Este miércoles 28 de enero diversas organizaciones de izquierda y antiimperialistas de Venezuela realizaron un acto contra la agresión militar y la ofensiva imperialista el pasado 3 de enero en nuestro país, al tiempo que rechazaron la colaboración neocolonial del gobierno nacional con el de Trump y exigieron libertades democráticas para luchar contra las pretensiones neocoloniales y por todos los derechos del pueblo trabajador.

Durante la mañana de este miércoles 28 de enero, desde una oposición de izquierda, un conjunto de organizaciones políticas y activistas sociales y sindicales, que se reivindican antiimperialistas, llevaron a cabo una concentración en la Plaza Morelos y ante la Defensoría del Pueblo, en Caracas, contra el ataque militar y la agresión imperialista a Venezuela perpetrado por el gobierno de Donald Trump.

La acción colectiva de protesta tuvo como ejes centrales el "¡Rechazo a la agresión militar y la ofensiva imperialista!" , diciendo "¡No a la colaboración neocolonial del gobierno nacional con Trump!" y exigiendo "¡Libertades democráticas para enfrentar las pretensiones neocoloniales y luchar por los derechos del pueblo trabajador!".

Fue una actividad convocada desde organizaciones que se oponen por izquierda al gobierno nacional, y entre las que se encuentran PPT- APR, Partido Comunista de Venezuela (PCV-Dignidad), la Liga de Trabajadores por el Socialismo (LTS), Marea Socialista, Partido Socialismo y Libertad (PSL), el Movimiento Popular Alternativo (MPA), Revolución Comunista, el Bloqueo Histórico Popular (BHP) y la Unidad Socialista de Los Trabajadores (UST), varias de ellas que integran el espacio En defensa de los Derechos del pueblo trabajador.

Previamente las organizaciones convocantes habían elaborado una declaración conjunta unitaria con los mismos ejes centrales de la convocatoria: "Exhortamos al pueblo trabajador venezolano, a los pueblos de América Latina y a las fuerzas democráticas del mundo a manifestarse contra esta agresión militar" enfatizan, así como también alertan que "Toda América Latina está bajo amenaza y nuestros pueblos deben unirse para enfrentar y frenar al invasor estadounidense, sus nuevas formas de colonización y la extensión de sus intereses imperialistas sobre las naciones latinoamericanas".

Una vez iniciada la concentración en la Plaza Morelos las diversas organizaciones integrantes hicieron uso de la palabra. Entre ellas estuvo la de Ángel Arias, integrante de la Liga de Trabajadores por el Socialismo (LTS), destacando los ejes centrales de la convocatoria y sobre cómo llevar a cabo la lucha antiimperialista, cuestionando al mismo tiempo la colaboración con Trump, y exigiendo libertades democráticas para enfrentar el neocolonialismo.

Por su parte Suhey Ochoa, integrante de Pan y Rosas Venezuela e integrante también de la Liga de Trabajadores por el Socialismo, destacó la necesidad de unir la lucha contra la ofensiva neocolonial en Venezuela a la lucha dentro de EE.UU. contra Trump, fundamentalmente con la pelea que en estos momentos se lleva a cabo con grandes movilizaciones en Minneápolis.

Las organizaciones convocantes también hicieron un llamado a una gran movilización internacional capaz de frenar la agresión imperialista, y a la unidad de los trabajadores de nuestro continente y sobre todo con la juventud y la clase trabajadora estadounidense.

Cada uno de los integrantes hicieron uso de la palabra. Así fue la realizada por Gustavo Martínez de Marea Socialista, también tomando cada uno de los ejes centrales del llamado a la concentración antiimperialista.

Jackeline López por el Partido Comunista de Venezuela (PCV - Dignidad)

Miguel Ángel Hernández por el Partido Socialismo y Libertad

Jesús "Chinolo" Superlano por el PPT-APR

Al finalizar el acto, con pancartas, consignas e intervenciones, fue entregada una carta dirigida al Defensor del Pueblo, Alfredo Ruíz, contentiva de los planteamientos y exigencias de las organizaciones que la suscriben, referidas a la situación nacional imperante en Venezuela a partir de la intervención militar estadounidense ordenada por el gobierno de Donald Trump e igualmente alusiva a algunos de los reclamos democráticos y sociales que consideran más importantes y urgentes en estos momentos.

Noticia relacionada: Izquierda opositora realizó acto, con entrega de carta a la Defensoría del Pueblo