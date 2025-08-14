Más de 13.000 asambleas se han realizado para conformar los Consejos Campesinos

Asamblea de Campesinos

14 de agosto de 2025.- Rumbo a la conformación orgánica de la Unión Nacional Campesina Ezequiel Zamora, se han realizado 13.232 asambleas informativas en las comunidades rurales del país, para fortalecer la organización territorial del sector agrícola.



La iniciativa promovida por el presidente Nicolás Maduro, ha permitido avanzar en la instalación de los Consejos Campesinos, instancias previstas en la Ley de Tierras y en la Ley de Seguridad y Soberanía Agroalimentaria, que contarán con vocerías electas y estarán estructuradas en tres comisiones estratégicas: Organización y Formación, Economía Productiva; con el conuco como eje central y Defensa Territorial y Soberanía Nacional, reseñó nota de prensa del Ministerio de Agricultura.



La masiva participación en estas asambleas evidencia el compromiso del campesinado con la construcción de una economía productiva, soberana y no rentista, y con el fortalecimiento del tejido social rural a través de la participación democrática, el trabajo colectivo y la defensa activa del territorio.



La Unión Nacional Campesina Ezequiel Zamora se perfila como una organización nacional del sector agrícola, que agrupará a miles de productores, trabajadores del campo y comunidades rurales en una plataforma de producción y unidad, con dos grandes objetivos: producir para el pueblo y defender la Patria ante cualquier amenaza interna o externa.