En un año, la familia Trump incrementó su fortuna entre mil 400 y 4 mil mdd

Una figura del magnate en un carro alegórico del carnaval de Mainz, Alemania

11 de febrero de 2026.- El presidente Donald Trump utilizó su primer año de regreso a la Casa Blanca para enriquecerse a sí mismo, a su familia y aliados políticos a una escala sin precedente en la historia de Estados Unidos, al lucrar con fondos donados a cambio de medidas y contratos gubernamentales, indultos a criminales y negocios con gobiernos y empresas extranjeras.



La familia Trump ha incrementado su fortuna más de 1.4 mil millones de dólares durante el primer año del retorno de su patriarca a la Casa Blanca, según cálculos de The New York Times. Otros medios reportan que podría ser mucho más, The New Yorker estima que ya superó 4 mil millones como resultado de usar su puesto como palanca para sus negocios.



“Hace un año, Trump juramentó servir al pueblo estadounidense. En lugar de eso, se ha enfocado en usar la presidencia para enriquecerse”, afirmó The New York Times en un editorial este año. Incluso, de forma sorprendente, National Review, antigua revista conservadora fundada por el famoso intelectual de derecha William F. Buckley, publica una serie de cinco partes sobre cómo el republicano está monetizando la presidencia.



La revista conservadora divulgó, entre otros ejemplos, que Changpeng Zhao, el fundador de Binance, la empresa de criptomonedas más grande del mundo, ayudó a lanzar la compañía de la familia Trump, World Financial Liberty, justo antes de que el magnate asumiera la presidencia.



De delincuente a socio



En 2023, Zhao se había declarado culpable de cargos de lavado de dinero, pero nueve meses después de su regreso a la Casa Blanca, Trump indultó a su socio.



“El Departamento de Justicia indicó que Zhao convirtió a Binance en un canal de financiamiento clan-destino para ‘terroristas, cibercriminales y abusadores de menores de edad’”, reportó National Review. “Y aun así, el presidente estadunidense lo indultó”.



Gran parte de la recaudación de fondos de la familia presidencial está en Medio Oriente, “El ‘jeque espía’ compró un interés secreto en empresas de Trump”, encabezó un reportaje de The Wall Street Journal, al documentar cómo un miembro prominente de la familia real de Emiratos firmó a escondidas un acuerdo con Eric, el segundo hijo del mandatario, para invertir 500 millones de dólares en World Financial Liberty –la empresa de criptomonedas de la primera familia– sólo cuatro días antes del inicio del actual periodo del magnate. En marzo del año pasado, el gobierno de Trump levantó una prohibición de la venta de chips de computadoras sofisticados a la monarquía de ese país del golfo árabe.



En todas estas y múltiples transacciones más, la Casa Blanca descarta cualquier conflicto de intereses, insistiendo en que todo negocio de los Trump está controlado por sus hijos sin la participación del presidente.



“No hay conflictos de interés. El presidente Trump sólo actúa en los mejores anhelos del público estadounidense”, repitió Anna Kelly, una de las voceras de la Casa Blanca al Journal.



Pero diversos medios nacionales han señalado que el indulto de Zhao y una inversión secreta de un país extranjero en una empresa del presidente –entre otros ejemplos– ofrece más que sólo la apariencia de un conflicto de intereses.



“Es imposible saber qué tan frecuentemente Trump toma decisiones oficiales, en parte y completamente, porque quiere ser más rico. Y ese es precisamente el problema”, opinó el Times.



Documentan legisladores esquemas de pago



En el Congreso, la minoría demócrata ha creado un sitio de Internet para documentar “esquemas de pago para jugar” –o sea para participar– en negocios del presidente. Éstos “han contribuido a ganancias calculadas en 2.25 mil millones provenientes de depósitos desde el extranjero, oligarcas corruptos, y otros.



Este total se eleva a 9.7 mil millones cuando el valor de los bienes de capital digitales son incorporados, con por lo menos 436 millones provenientes de intereses extranjeros”, reporta el diputado federal Robert Garcia, quien encabeza este proyecto de monitoreo.



No hay duda de que empresas e individuos ricos han gastado dinero para obtener acceso al presidente –de hecho, eso ha sido una práctica tradicional en este país. Hay bufetes de abogados dedicados a clientes que desean algún favor de la Casa Blanca, incluso hasta indultos. En por lo menos un caso, Trump ha perdonado a la misma persona por segunda vez, ya que después de la primera, la beneficiada fue arrestada y condenada por segunda ocasión por actividad criminal. Todo a cambio de “contribuciones” o inversiones en algo que beneficia al mandatario y a su familia.



Por ejemplo, en las actividades de planeación para los festejos del 250 aniversario de la declaración de independencia de Inglaterra, el Times reportó que “aliados del presidente Trump ofrecen acceso a él y a otros beneficios a donantes que ofrecen por lo menos un millón de dólares a un nuevo grupo que está apoyando iniciativas ostentosas” que el presidente planea para esa ocasión.



Entre las propuestas están la construcción de un “arco de triunfo, una carrera de Fórmula 1 por las calles de la capital y actos de lucha libre, entre otros que no parecen te-ner mucho que ver con ese aniversario. Por una contribución de 2.5 millones, al donante se le ofrecerá la oportunidad de hablar en uno de estos eventos.



Inversiones a cambio de favores



El mandatario también ha estado solicitando fondos a empresas privadas para construir su grandioso salón de baile en el ala este de la Casa Blanca. La organización de protección de derechos ciudadanos y del consumidor Public Citizen ha documentado que 15 de los 24 donantes empresariales que participan en este proyecto tienen, entre ellos, 279 mil millones en contratos con el gobierno federal durante los pasados cinco años.



“Estas empresas gigantescas no están financiando el salón de baile por sentir de orgullo cívico. Tienen intereses masivos ante el gobierno federal e indudablemente esperan ganar favores y recibir trato favorable de inversión de la administración de Trump”, acusó Robert Weissman, director de Public Citizen.



Mucho de esto es continuación de lo que ya se ha revelado durante meses (https://www.jornada.com.mx/2025/10/13/mundo/035n1mun). Lo que llama la atención es que hasta ahora, nada de lo que sería un grave escándalo en otros tiempos y países parece haberse convertido en algo normal.



Después del primer año de Trump, Transparencia Internacional registró que Estados Unidos bajó un escalón, del lugar 28 al 29 en su calificación más baja jamás registrada en este índice anual de corrupción entre 182 países (https://www.transparency.org/en/).