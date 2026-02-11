(VIDEO) Arriba a Venezuela el Secretario de Energía de EEUU, Chris Wright

11 de febrero de 2026.- Llegó al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, estado La Guaira, el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright.En un video publicado por Bloomberg TV, se observa el arribo del Secretario de Energía de EEUU al país.Según datos del rastreador digital FlightRadar24, la aeronave de la administración de Donald Trump despegó temprano desde la Base Conjunta Andrews en Camp Springs, Maryland, y arribó en un vuelo directo hasta suelo venezolano.Se estima que el secretario de Energía permanezca en Venezuela al menos hasta el viernes, 14 de febrero y se reúna con la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y otros altos funcionarios para discutir sobre la recuperación de la industria petrolera local.