Marchan en México contra el secuestro de Nicolás Maduro, Cilia Flores y por la soberanía de Venezuela

Grupos sociales, sindicatos, estudiantes y organizaciones gremiales se movilizaron hacia el Zócalo de la ciudad de México en respaldo a Venezuela y para exigir la liberación inmediata del presidente constitucional Nicolás Maduro Moros y de la primera combatiente Cilia Flores, secuestrados durante el ataque militar de Estados Unidos contra territorio venezolano, el pasado 3 de enero.

La jornada comenzó en el Paseo de la Reforma, cerca del Ángel de la Independencia, donde el corresponsal Antonio Aranda conversó con Irma, una de las manifestantes, quien subrayó la importancia de mantener la denuncia pública: "Si dejamos que esta impunidad continúe, ya amenazó Trump que va por Colombia, va por México. Defender a Venezuela es defender América Latina, el Caribe y la zona de paz. Lo que hizo con el presidente Nicolás Maduro es un atropello impensable, violando todos los protocolos".

Irma agregó que se está constituyendo el Frente Antiimperialista Mexicano, iniciativa que busca articular la solidaridad con Venezuela y repudiar la intervención militar estadounidense. "Por Venezuela, por la liberación del presidente Nicolás Maduro y la diputada Cilia Flores, defendemos la soberanía y la paz en el Caribe, América Latina y México", afirmó.

La manifestante explicó que la convocatoria fue organizada por la Coordinadora Mexicana de Solidaridad con Venezuela, y que el próximo 14 de febrero se formalizará la creación del Frente Antiimperialista con comités estatales. "Las causas justas nos unen, la lucha antiimperialista nos fortalece", señaló.

Durante la movilización, los participantes insistieron en que defender a Venezuela es también defender la soberanía de México y de los pueblos latinoamericanos. "Exigir la libertad del presidente constitucional Nicolás Maduro Moros y de la diputada Cilia Flores es una exigencia necesaria para refrendar nuestro apoyo a la independencia de nuestros pueblos", subrayó Irma.

Al llegar al Zócalo, representantes de diversas organizaciones han tomado la palabra para fijar su posición sobre el secuestro del mandatario venezolano y la primera combatiente. Los discursos coincidieron en que la liberación de ambos es un paso esencial para preservar la paz regional.

Manifestaciones como la de este sábado en la capital mexicana se han replicado en distintas ciudades del mundo, donde organizaciones sociales han alzado su voz en favor de la liberación inmediata de Maduro y Flores, en rechazo a la injerencia militar de Estados Unidos en América Latina y por la soberanía y la autodeterminación de Venezuela.

En el inicio de 2026, organizaciones sociales, intelectuales, estudiantes y ciudadanía en general a nivel global han salido a calles y plazas para condenar la escalada de agresión de Estados Unidos contra naciones latinoamericanas, además de exigir el cese de medidas coercitivas contra países como Cuba.

La Administración de Donald Trump mantiene una estrategia de presión militar y económica contra países de la región y más allá. Esta política se ha evidenciado en la presencia de buques y aviones de guerra cerca de las costas venezolanas entre agosto pasado y el 3 de enero de 2026.

Paralelamente, Washington ha endurecido las sanciones contra Cuba, amenazando con imponer aranceles a países que vendan o suministren petróleo a la isla, en otro paso por asfixiar la economía, generar escasez e inestabilidad social y forzar un cambio de régimen. Irán, en Asia occidental, también enfrenta tácticas similares con el objetivo de doblegar su soberanía.

La presión sobre Venezuela escaló con una operación militar que se disfrazo previamente con un despliegue contra el narcotráfico, que avanzó con ejecuciones extrajudiciales en alta mar, más de una treintena de embarcaciones destruidas y más de 100 muertos.

Estas acciones estuvieron enmarcadas en el plan contra Venezuela y las pretensiones de controlar las vastas riquezas energéticas y naturales de ese país y de otros de la región, tanto el petróleo como las tierras raras. La culminación de la ofensiva contra Venezuela fue el secuestro del presidente Nicolás Maduro y la primera dama Cilia Flores, un acto que contrario al derecho internacional y la Carta de Naciones Unidas.

En el caso de Cuba, la Administración estadounidense ha intensificado el cerco económico y un bloqueo energético que obstaculiza el mantenimiento de servicios básicos en la isla. Ante esta crisis, el Gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, ha manifestado su compromiso con su política exterior soberana y el apoyo al pueblo cubano.

Un barco de la flota mexicana, el Papaloapan, cargado con ayuda humanitaria, zarpará hacia Cuba, en un gesto de solidaridad para aliviar la difícil situación provocada por las sanciones estadounidenses.