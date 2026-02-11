(VIDEO) Agricultores de toda España protestan en Madrid contra el acuerdo UE-Mercosur

11 de febrero de 2026.- Una gran tractorada recorre las calles de Madrid este miércoles. Convocados por las organizaciones agrarias Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos y Unión Nacional de Asociaciones del Sector Primario Independientes (Unaspi), más de 500 tractores y 8.000 manifestantes han confluido esta mañana en el centro de la capital española.Lo han hecho avanzando en cinco columnas que han partido de distintos puntos cercanos a Madrid, con el objetivo de manifestar su oposición a la entrada en vigor del acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea (UE) y Mercosur y para exigir que no haya recortes en la Política Agraria Común (PAC), entre otras cuestiones.Un operativo con más de 1.000 policías nacionales, 800 guardias civiles y efectivos de diferentes Policías locales está activado para evitar que se produzcan incidentes y velar por la seguridad de la protesta.Las cinco columnas, que han salido de Torrejón de la Calzada, Guadalajara, El Espinar, Robregordo y Arganda del Rey han confluido en la céntrica Plaza de Colón sobre las 11.00 horas, desde donde han iniciado una marcha hasta la sede del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.Principales demandasLos convocantes ponen el acento en que las políticas agrarias que se están implementando en los últimos tiempos acaban con la soberanía alimentaria y "provocan grandes diferencias y competencia desleal con países terceros", según la Unión de Uniones.Además, recuerdan que la paralización del acuerdo UE-Mercosur, tras una demanda del Parlamento Europeo ante el Tribunal de Justicia de la UE, no significa "que se haya abandonado su puesta en marcha", debido a que la Comisión Europea estaría considerando su entrada en vigor provisional.Asimismo, se denuncia una gran presión sobre el sector en los últimos años, especialmente desde que se iniciara el conflicto en Ucrania, que ha elevado sus costes de producción y que les imposibilita competir en los mercados. En esa línea, también alertan sobre los grandes márgenes que se quedan las cadenas de distribución, que aumentan considerablemente la diferencia entre los precios de origen y destino."La falta de rentabilidad que desincentiva el relevo generacional, los recortes de la PAC, casi condenada a desaparecer, la excesiva burocracia o los protocolos de sanidad animal que no están actualizados y/o no se implementan con agilidad", son otras de las reivindicaciones del sector.Las protestas en las calles españolas llegan después de las protagonizadas por agricultores y ganaderos tanto en España, como en Francia o Bélgica en los últimos meses, todas ellas con el fin de rechazar la firma del acuerdo de libre comercio transatlántico.