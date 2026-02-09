MP informa que decidió revocar la excarcelación de Juan Pablo Guanipa e impone "detención domiciliaria"

09-02-26.-El Ministerio Público emitió un comunicado a la 1:50 a.m. de este lunes, 9 de febrero, con relación a Juan Pablo Guanipa y explicó que decidió solicitar la revocatoria de la medida cautelar que se le había otorgado y que será transferido a un régimen de «detención domiciliaria»



El documento de la Fiscalía fue publicado más de una hora después de que el hijo de Juan Pablo Guanipa, Ramón Guanipa, denunciara que su progenitor había sido «secuestrado» en una emboscada en Caracas por parte de unos 10 sujetos, hecho sucedido a las 11:45 a.m. en Los Chorros, municipio Sucre de Miranda, el mismo día en que el dirigente fue excarcelado.



En el comunicado del Ministerio Público -que no hace mención explícita a esta intercepción- se informa que solicitó ante el tribunal competente la revocatoria de las medidas cautelares que se le dictaron a Guanipa y que en cambio se adopten las decisiones para pasar «a un régimen de detención domiciliaria», mejor conocido como «casa por cárcel».



Ahora bien, apenas unos minutos antes de su detención, Guanipa estuvo en varias entrevistas en las que detalló que su boleta de excarcelación contenía las medidas cautelares y que estas se limitaban exclusivamente a mantener un régimen de presentación cada 30 días y prohibición de salida del país.



El dirigente zuliano remarcó que no se le dictaron medidas que le prohibieran expresarse públicamente.



El texto de la Fiscalía dice textualmente que «ha solicitado ante el Tribunal competente la revocatoria de la medida cautelar acordada al ciudadano Juan Carlos Guanipa (sic) en virtud de haberse verificado el incumplimiento de las condiciones impuestas por el precitado órgano jurisdiccional».



Esto sugiere que la decisión de revocatoria se relaciona con el hecho de que Guanipa haya estado dando declaraciones públicas, además de participar en movilizaciones para solidarizarse con los familiares de los presos políticos que han estado pernoctando en la Zona 7, así como con quienes siguen encarcelados en El Helicoide.



En cualquier caso, pasadas las 4:10 a.m. sigue sin conocerse el paradero de Juan Pablo Guanipa.



No se ha confirmado qué cuerpo policial estuvo al mando del operativo en Los Chorros ni adonde lo llevan.



►Noticia Relacionada: (VIDEO) Denuncian detención de Juan Pablo Guanipa apenas horas después de su excarcelación