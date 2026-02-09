Presidente Lula ratifica defensa de la soberanía en Venezuela y Cuba

El presidente de Brasil reiteró: “Respaldamos al pueblo de Cuba, víctima de una masacre de especulación de EEUU”.

En el marco de la conmemoración del 46° aniversario del Partido de los Trabajadores (PT), el presidente de la República Federativa de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, pronunció un discurso en de defensa de la soberana y solidaria con las naciones hermanas.

El Jefe de Estado brasileño fijó una postura en defensa de la autodeterminación de los pueblos y la no injerencia en asuntos internos.

En este sentido, condenó las recientes agresiones promovidas desde Washington contra la región, haciendo mención expresa al ataque ordenado por la administración estadounidense contra la República Bolivariana de Venezuela el pasado 3 de enero.

"Venezuela debe y puede decidir su propio destino, libre de cualquier presión o dictado externo", aseveró.

Resaltó el derecho inalienable de la nación vecina a su soberanía.

La crítica se extendió hacia el caso de Cuba, situación que el presidente Lula calificó como una "masacre perpetuada a través de la especulación y el bloqueo económico", en referencia directa al impacto de las sanciones unilaterales impuestas por Estados Unidos.

Denunció las restricciones que asfixian el desarrollo cubano y obstruyen el acceso a recursos esenciales, como los combustibles.

En un llamado que combinó el imperativo político con la urgencia humanitaria, el mandatario reiteró la solidaridad con el pueblo cubano.

"Brasil se solidariza con el pueblo cubano. Tenemos, como partido y como nación, la obligación de hallar los mecanismos para brindar ayuda efectiva", manifestó.

En ese orden, Lula da Silva reivindicó la plena independencia de la política exterior brasileña y el derecho colectivo de América Latina a participar en la construcción de un orden global multipolar, libre de tutelajes hegemónicos.

"Aspiramos a cooperar con todos los actores internacionales, pero lo hacemos desde la premisa de la igualdad soberana. No aceptamos dueños, ni permitiremos retroceder a formas modernas de colonización", sentenció.

A su vez, rechazó cualquier intento externo de coartar las relaciones comerciales estratégicas de Brasil o definir sus alianzas.

El aniversario del PT, fundado en 1980, sirvió como escenario para reforzar los pilares ideológicos del partido en el gobierno, marcando una clara distancia de la etapa anterior y reposicionando a Brasil como un actor global defensor del multilateralismo y la integración regional sudamericana.