(VIDEO) Denuncian detención de Juan Pablo Guanipa apenas horas después de su excarcelación

09-02-26.-El dirigente político Juan Pablo Guanipa fue detenido por hombres fuertemente armados, según lo denunció vía redes sociales su hijo Ramón Guanipa, quien grabó un video indicando el hecho y solicitando al Gobierno una fe de vida.«Denunciamos que un grupo de personas armadas interceptaron y secuestraron a Juan Pablo Guanipa hace minutos. Era un grupo de aproximadamente 10 personas no identificadas. Logramos identificar un Corolla plateado, un Range Rover blanca y un Renault Simbol. Exigimos FE DE VIDA inmediata y su liberación», reza el mensaje publicado en la cuenta de la red social X de Juan Pablo Guanipa.Poco después, Primero Justicia y Vente Venezuela señalaron que Juan Pablo se estaba movilizando a bordo de un vehículo por la urbanización Los Chorros, municipio Sucre del estado Miranda.«Hombres fuertemente armados, vestidos de civil, llegaron en 4 vehículos, y violentamente se lo llevaron. Exigimos su liberación inmediata», dijo Vente Venezuela.