Claves: Cuatro costosos errores que el Seniat no va a perdonar este año

Credito: Archivo

09-02-26.-El experto en gerencia y planificación tributaria, Raúl Gil Arias, recordó los cuatro ilícitos fiscales, sancionados por el Seniat, que pueden resultar muy costosos en un contexto económico que se proyecta más expansivo.



Economistas estiman que el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat) tendrá un rol más determinante en la gestión fiscal del Ejecutivo Nacional, ya que la dependencia de la tributación interna será clave para que el Gobierno pueda utilizar recursos con mayor discrecionalidad.



Ante esta situación cabe esperar que los procedimientos de inspección se incrementen en función de optimizar la captación de recursos en un contexto económico que, de acuerdo con estimaciones recientes, será más positivo incluso en sectores económicos con desempeños más rezagados en los últimos años.



En este sentido, el abogado, licenciado en Contaduría Pública y experto en planificación fiscal y financiero, Raúl Gil Arias, publicó en su cuenta de Instagram, los cuatro mayores riesgos tributarios que corren las empresas en este período.



El experto señala que hay cuatro errores u omisiones que los empresarios no se pueden dar el lujo de cometer sin exponerse a fuertes costos sancionatorios.



Máquinas fiscales desactualizadas



Gil Arias señala que emitir facturas en sistemas no homologados por el Seniat «o con memoria de auditoría llena» es causa de clausura inmediata.



El riesgo en este caso es la exposición a entre cinco y 10 días de cierre y «multas pecunarias severas», por lo que el experto recomienda verificar semanalmente que las máquinas fiscales reporta la data correctamente al servidor del Seniat.



Mal cálculo en pagos mixtos



Si el comercio cobra bolívares y divisas en una misma transacción, el Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras (IGTF), cuya alicuota es de 3%, debe aplicarse únicamente a la porción en moneda extranjera.



«Cobrar de más es una percepción indebida; cobrar de menos es una omisión. Ambos generan reparos fiscales y multas calculadas sobre el tributo dejado de percibir», aclara el experto Raúl Gil Arias.



Cartelera fiscal y Registro Único de Información Fiscal (RIF) vencido



A juicio de Gil Arias, este es el error más común y el más fácil de sancionar, dice Gil Arias. «Tener el RIF desactualizado o no exhibir las últimas declaraciones del ISLR y el IVA en un lugar visible es una infracción formal automática».



En este caso, las multas se producen en el momento de la vista de los inspectores y sin prórrogas.



La sugerencia de Gil Arias es lógica: mantener vigentes estos documentos (incluyendo el cartel de Sujeto Pasivo Especial, si aplica), por lo que hay que llevar un control sobre las fechas de vencimiento de estos documentos, así como mantener un control sobre el cumplimiento de todos los deberes formales.



Retenciones del IVA fuera de plazo



Esta condición aplica a los sujetos pasivos especiales, ya que son agentes de retención. «No declarar y enterar estas retenciones en las fechas exactas del calendario se tipifica como como defraudación».



El riesgo de no pretar atención a este deber formal es exponerse a pagar intereses moratorios y sanciones de hasta 500% del monto no enterado.



La sugerencia del especialista y asesor Raúl Gil Arias es evitar «financiar su operación con dinero del Estado».



