Entrevista a José Bodas, Sec. Gral. de la FUTPV: “La reforma de Ley de Hidrocarburos fue cocinada en la Casa Blanca”

Gustavo Martínez entrevista para Aporrea al Sec. Gral. de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela (FUTPV), José Bodas, dirigente de la corriente sindical C-CURA y del Partido Socialismo y Libertad (PSL).

Bodas habla a lo largo de la entrevista de la nueva Ley de Hidrocarburos y del control que tendrán las transnacionales sobre el petróleo venezolano. Para él la LOH fue "cocinada" en la Casa Blanca. Se refiere a la situación laboral de los trabajadores petroleros, a los salarios y bonos, a sus prestaciones sociales, la seguridad social, el Sicoprosa... Señala la falta de libertades sindicales y el derecho a reclamar sin ser criminalizados. Se refiere a cómo la clase trabajadora petrolera se viene organizando y movilizando en estos momentos, así como a las principales exigencias que forman parte de sus consignas, entre las que resalta la de la fijación del salario mínimo según el Art. 91 (al costo de la canasta básica) y por otra parte la lucha contra la represión.

"¡Sólo la lucha cambia la vida!": Es un lema que suele repetir José Bodas a los trabajadores.