Trabajadores proponen incluir a despedidos por razones políticas en la Ley de Amnistía

09-02-26.-El dirigente sindical Mauro Zambrano, representante de los trabajadores del sector salud en Caracas, propuso que la Ley de Amnistía en debate en Venezuela incluya a quienes han sido despedidos o jubilados de forma forzosa por razones políticas o por protestar ante injusticias laborales.



Zambrano, quien ha sido una voz activa en la defensa de los derechos de los trabajadores del sector salud y ha denunciado despidos arbitrarios y jubilaciones forzadas en el pasado, afirmó que esta inclusión forma parte de la reparación integral de daños causados a “cientos de familias” afectadas por medidas que, según él, fueron motivadas por motivos políticos.



En un pronunciamiento público, el sindicalista señaló que esta propuesta no debe ser vista como un favor, sino como una restitución de derechos y dignidad para quienes han perdido sus empleos o fueron jubilados sin causa justificada en el marco de conflictos laborales o expresiones de protesta.



Zambrano ha sido crítico de la situación laboral dentro del sector salud, donde en años recientes ha denunciado despidos masivos y condiciones de trabajo precarias que han llevado a muchos trabajadores a protestar por mejoras salariales y respeto a sus derechos.



La propuesta se suma a los diversos planteamientos de sectores laborales y sociales que han abogado por una amnistía más amplia, en medio del debate parlamentario sobre el alcance de la Ley de Amnistía General que busca abordar casos de detenciones y persecuciones por razones políticas.



Hasta el momento, las autoridades legislativas no han emitido una posición oficial sobre la inclusión de categorías laborales específicas en el texto de la ley, que continúa en proceso de consulta y discusión entre distintos sectores de la sociedad venezolana.

