(VIDEO) Dos buques zarpan desde México con ayuda humanitaria para Cuba

Operación de carga de uno de los buques con ayuda humanitaria hacia Cuba, en el puerto de Veracruz. El Papaloapan y el Isla Holbox transportan más de 800 toneladas de alimentos y otros productos de primera necesidad para el pueblo cubano. Foto: Gobierno de México.

Los buques de apoyo logístico Papaloapan e Isla Holbox, de la Armada de México, zarparon este domingo desde el puerto de Veracruz con 814 toneladas de víveres para el pueblo de Cuba, en medio de una escalada en la guerra económica de Estados Unidos, que ha reforzado las restricciones al arribo de petróleo a la isla caribeña, donde se vive una difícil situación económica y una crisis energética.

La Secretaría de Relaciones Exteriores confirmó el envío de la ayuda, que debe arribar a puerto cubano en unos cuatro días, en una acción humanitaria y de solidaridad que sigue instrucciones de la presidenta Claudia Sheimbaun.

En un comunicado, el Gobierno mexicano refiere que "el pueblo de México mantiene viva su tradición solidaria con los pueblos de América Latina y en particular con el pueblo de Cuba".

Recuerda que México "siempre ha brindado ayuda a los pueblos hermanos que lo necesitan, así en los últimos meses hemos enviado ayuda a distintos países que han requerido de nuestro apoyo frente a los incendios en California y en Chile, las inundaciones en Texas y las tragedias provocadas por desastres naturales en diversas naciones del continente".

Según el comunicado, el buque Papaloapan transporta alimentos de primera necesidad, entre los que destacan leche líquida, productos cárnicos, galletas, frijol, arroz, atún en agua, sardina y aceite vegetal, así como artículos de higiene personal, con una carga de alrededor de 536 toneladas.

Entretanto, el Isla Holbox carga poco más 277 toneladas de leche en polvo. La comunicación oficial agrega que ambos buques zarparon de Veracruz a las 08:00 (Papaloapan) y al mediodía (Isla Holbox), y precisa que aún quedan más de 1.500 toneladas de leche en polvo y frijol pendientes de ser enviadas a Cuba.

Con estas acciones —señala el comunicado— el Gobierno de México "reafirma los principios humanistas y la vocación solidaria que lo guían, así como su compromiso con la cooperación internacional entre pueblos, sobre todo con quienes en situaciones de emergencia y vulnerabilidad requieren ayuda humanitaria".

Cuba y México —concluye— "somos pueblos hermanos, herederos de una larga historia solidaria que hoy honramos".