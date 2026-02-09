Consulta Pública de la Ley de Amnistía suma a jueces de paz como actores clave de la reconciliación

Jorge Arreaza ha insistido en que los jueces y juezas de paz comunal son fundamentales para este proceso, al ser figuras electas por las comunidades y con experiencia directa en la resolución de conflictos en los territorios.

La Consulta Pública Nacional del Proyecto de Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática continúa avanzando con la participación activa de juezas y jueces de paz comunal, quienes se incorporaron al debate desde la parroquia San Bernardino, en Caracas, como parte de una agenda orientada a fortalecer la paz y el entendimiento nacional.



El presidente de la Comisión Especial encargada de promover la consulta, Jorge Arreaza, recordó que esta iniciativa legislativa nace con el propósito de "solucionar grandes conflictos en el país", promoviendo el perdón, el reencuentro y la capacidad de los venezolanos de dirimir sus diferencias por vías democráticas e institucionales.

Arreaza ha insistido en que los jueces y juezas de paz comunal son fundamentales para este proceso, al ser figuras electas por las comunidades y con experiencia directa en la resolución de conflictos en los territorios.

"Son quienes conocen la realidad cotidiana del país y pueden aportar los mejores insumos para una ley que busca la convivencia", ha señalado.



Durante la jornada, el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, diputado Pedro Infante, destacó que la Ley de Amnistía constituye un instrumento jurídico y político orientado a consolidar la estabilidad y proyectar al país hacia el futuro. En ese sentido, subrayó que se trata de un proceso de diálogo amplio e inclusivo, sin distinción de sectores.



Infante fue enfático al precisar que el proyecto no pretende fomentar el olvido ni la impunidad, sino establecer bases sólidas para la paz, el respeto institucional y la preservación de la República, en consonancia con los valores constitucionales.