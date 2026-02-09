09-02-26.-Al menos 35 presos políticos fueron excarcelados este domingo 8 de febrero, según pudo confirmar la organización Foro Penal. Entre los liberados esán Luis Somaza, Aldo Rosso, Naomi Arnaudez, Alby Colmenares, Nikoll Arteaga, Ángel Luna, Jesús Armas, Perkins Rocha, Luis Tarbay, Nancy Camacaro, Dignora Hernández, Catalina Ramos, María Oropeza, Robert Franco, Henry Alviárez, Eduardo Labrador, Luis Palocz, Liomary Espina, Luis Camacaro, Yraida Ruiz, Argenis Ugueto Benítez y Juan Pablo Guanipa.



Alfredo Romero, director presidente de la organización, hizo un primer balance a las 3:00 de la tarde donde confirmó 11 excarcelciones, posteriormente, en un balance presentado a las 4:30 p.m. Foro Penal verificó 18 liberaciones, a las 5:30 de la tarde el balance daba cuenta de 30 excarcelaciones y a las 7:00 p.m., confirmó 35 excarcelados.



Organizaciones políticas y de derechos humanos compartieron en redes sociales las imágenes y videos de varios de los políticos excarcelados durante el día de hoy.



Luis Somaza fue excarcelado este domingo 8 de febrero. El partido Voluntad Popular celebró la excarcelación y aseguró que el encierro «injusto» del dirigente «no logró quebrar su convicción ni su compromiso con el país que siempre defendió».



Luis Somaza, exconcejal del municipio Baruta del Área Metropolitana de Caracas, fue detenido el 12 de febrero de 2025, en su casa en la urbanización Santa Fe (Baruta) alrededor de las 6:38 p.m. por al menos 10 sujetos vestidos de negro y encapuchados, sin orden judicial.



Luego de confirmar su detención, el ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, lo llamó «delincuente» y lo acusó de supuestamente controlar y manejar dinero de ONG de los opositores Juan Guaidó y Leopoldo López.



El dirigente Aldo Rosso fue otro de los excarcelados este domingo, así lo confirmó Voluntad Popular tras la publicación de una fotografía en sus redes sociales.



El activista de Voluntad Popular fue detenido el 4 de julio de 2024 cerca de su vivienda cuando se disponía a trasladarse a la manifestación convocada en Caracas por el inicio de la campaña electoral.



El partido naranja también reportó la excarcelación Naomi Arnaudez, abogada y formadora de defensoras de derechos civiles y políticos, quien estuvo casi un año detenida.



«Su encarcelamiento intentó callar una voz incómoda para quienes temen que los venezolanos conozcan y ejerzan sus derechos. Hoy queda claro que defender los derechos humanos no es un delito, y que ninguna prisión podrá silenciar una causa justa», escribió la organización.



Las dirigentes políticas de Vente Venezuela en el estado Carabobo Alby Colmenares y Nikoll Arteaga fueron excarceladas este domingo.



Albany Colmenares se mostró con fortaleza a su salida de la cárcel y señaló que todavía faltan muchos más. «Está llegando la hora del reencuentro y hoy estamos demostrando que se perdió el miedo”.



Agradeció a familiares y amigos que durante este tiempo «duro» han estado siempre ofreciendo su apoyo.



En su cuenta en X, el Comité de DDHH de Vente Venezuela celebró el reencuentro de estas dos familias y afirmó que continuarán alzando la voz por todos los presos políticos.



El dirigente político de San Diego, Carabobo, Ángel Luna, también fue excarcelado.



El exconcejal de Caracas y profesor universitario Jesús Armas fue otro de los presos políticos excarcelados este domingo. El dirigente político fue detenido el 10 de diciembre de 2024 al salir de un establecimiento en Las Mercedes (municipio Baruta, estado Miranda). Se encontraba preso en El Helicoide.



«Después de 1 año y dos meses. Después de 426 días de injusticia. Jesús está en casa. Aún faltan muchos. Libertad para todos los presos políticos», escribió su esposa Sairam Rivas.



El abogado Perkins Rocha fue excarcelado este domingo y ya está en su casa, con su esposa. Su esposa, María Costanza Cipriani, confirmó la información en redes sociales y señaló que tiene medidas cautelares muy estrictas. «Ahora abogamos por la Libertad plena», escribió.



El asesor jurídico de Vente Venezuela fue detenido el 27 de agosto de 2024, en Caracas. Fue imputado por los delitos de terrorismo, traición a la patria, conspiración, asociación para delinquir e instigación al odio durante una audiencia en la que no contó con defensa privada.



Desde la cuenta en X Mundo con Venezuela confirmaron la excarcelación de Luis Tarbay, activista de DDHH y coordinador de su sección internacional -conocida en redes como @mundoConVzla- de Vente Venezuela, quien fue detenido el 24 de diciembre de 2024.



La Causa R también celebró la excarcelación de la dirigente larense Nancy Camacaro, quien fue detenida el 21 de julio de 2025. Camacaro de 61 años formó parte del equipo electoral durante la campaña presidencial de Edmundo González en el estado Lara.



Vente Venezuela informó la excarcelación, este domingo 8 de febrero, de Dignora Hernández, Catalina Ramos y María Oropeza.



Dignora Hernández fue diputada, es secretaria política de la organización política Vente Venezuela y miembro del comando de campaña Con Vzla. Fue detenida el 20 de marzo de 2024 tras ser acusada de supuestamente estar involucrada en una conspiración para «forzar la habilitación» de María Corina Machado a través de sucesos violentos en todo el país.



La bióloga Catalina Ramos fue detenida el 26 de mayo de 2025. Es coordinadora de Asociaciones Ciudadanas en Vente Venezuela y miembro del Comando Con Vzla. Fue presidenta de la Asociación de Egresados de la Universidad Simón Bolívar. La detención de la profesora se produjo tras la denuncia realizada por el ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, sobre un presunto plan para «conspirar» contra las elecciones regionales y legislativas.



María Oropeza fue detenida el 6 de agosto de 2024, mientras realizaba una transmisión en vivo por redes sociales. La coordinadora de Vente Venezuela en el estado Portuguesa logró transmitir en directo el momento de su detención, que se realizó sin una orden judicial. En un video, emitido por TikTok, mostró cómo funcionarios de seguridad le dieron golpes a las rejas de su vivienda, mientras esta les decía que no era delincuente y que no había hecho nada malo.



Entre los liberados este domingo, se encuentra el dirigente sindical Robert Franco. La información fue confirmada por la organización Foro Penal.



En Vente Venezuela anunciaron la excarcelación de Henry Alviárez, jefe nacional de Organización del Comando Con Vzla. Su detención fue confirmada por el fiscal Tarek William Saab el 20 de marzo de 2024.



Foro Penal confirmó la excarcelación de Confirmada Eduardo Labrador, detenido arbitrariamente desde el 18 de octubre de 2024.



Labrador es un disidente del chavismo y dirigente opositor en el estado Zulia que fue detenido por la Policía regional y luego fue trasladado a Caracas.



El dirigente político Luis Palocz fue excarcelado este 8 de febrero. Fue detenido el 14 de diciembre de 2024 y al confirmar su arresto, el ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, lo acusó de ser el «enlace» de Iván Simonovis, quien le habría dado instrucciones para generar caos en el país el 10 de enero.



En horas de la noche, Foro Penal confirmó la excarcelación de Liomary Espina, detenida desde el 21 de febrero de 2025, en una alcabala ubicada en Cúpira, estado Miranda, cuando retornaba desde Caracas hacia Puerto Ordaz, estado Bolívar. Espina es coordinadora de Organización de Vente Venezuela en Caroní.



La organización Realidad Helicoide informó la excarcelación del coordinador regional de Vente Venezuela en el estado Yaracuy, Luis Camacaro, quien fue detenido el 23 de enero de 2024.



Yraida Ruiz, dirigente política del partido Vente Venezuela en el estado Lara, fue liberada este 8 de febrero. Fue detenida en mayo de 2025, acusada de un presunto plan para «sabotear» las elecciones regionales del 25 de mayo de 2025.



El Comando Venezuela informó la excarcelación de Emill Brandt, dirigente político de Barinas, quien fue detenido el 8 de marzo de 2024.



Foro Penal confirmó la excarcelación del preso político Argenis Ugueto Benítez, arbitrariamente detenido desde el 27 de diciembre de 2020. El tachirense estaba preso en la cárcel de Tocuyito.



Este domingo, se cumplió un mes desde que el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, anunció el inicio de un proceso de excarcelaciones de un «número importante» de presos políticos.

