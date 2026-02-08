Prosigue proceso de excarcelaciones en Venezuela: Al menos 30 presos liberados este domingo, entre ellos Juan Pablo Guanipa

Liberan a varios detenidos el día de hoy domingo 8 de febrero Credito: Agencias

El director de la organización Foro Penal, Alfredo Romero, informó que se ha verificado la excarcelación de al menos 30 personas este domingo en el país. El grupo incluye a varios dirigentes políticos cuya situación estaba bajo seguimiento de diversos organismos.

Detalles de las liberaciones

Entre los ciudadanos que retornaron a sus hogares se encuentran:

Juan Pablo Guanipa: Su hijo, Ramón Guanipa, confirmó la noticia a través de redes sociales tras ocho meses de reclusión. Guanipa fue detenido en mayo de 2025 bajo investigaciones relacionadas con planes de seguridad previos a las elecciones regionales de ese año.

Perkins Rocha: Abogado y profesor de Derecho Constitucional, quien permanecía en la sede del SEBIN desde agosto de 2024. Rocha contaba con medidas cautelares emitidas por la CIDH en septiembre del mismo año.

Luis Somaza y Jesús Armas: Ambos dirigentes políticos también fueron excarcelados tras periodos de detención que superaron el año, según reportaron sus respectivas organizaciones y comités de familiares.

Naomi Arnaudez, Luis Somaza, Aldo Roso, Nancy Camacaro, Diliangela Guedez, y el profesor Robert Franco y Ángel Luna fueron están entre los confirmados este 8 de febrero. Se espera que se conozcan más excarcelaciones en las próximas horas

Contexto Institucional y Legal

Este movimiento ocurre luego de que el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, anunciara el pasado viernes el compromiso de procesar la libertad de los detenidos en el marco de una Ley de Amnistía impulsada por el oficialismo. Rodríguez estimó que el proceso legislativo y las liberaciones correspondientes podrían concluir hacia el final de la semana entrante.

Voceros del gobierno nacional han señalado que esta iniciativa forma parte de un esfuerzo orientado hacia la reconciliación nacional.

Balance de cifras

Actualmente existe una disparidad en las cifras oficiales y las de organizaciones civiles:

El Gobierno Nacional afirma haber otorgado la libertad a más de 800 personas.

La organización Foro Penal registra cerca de 400 excarcelaciones verificadas hasta la fecha y estima que aún permanecen detenidas más de 600 personas por motivos vinculados a la actividad política.

Este proceso de liberaciones se intensificó tras los cambios políticos recientes y la reestructuración del Ejecutivo nacional a inicios de 2026.