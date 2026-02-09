Irán: La Nobel de la Paz, Narges Mohammadi, condenada a siete años y medio de prisión

09-02-26.-La activista iraní y ganadora del premio Nobel de la Paz en 2023, Narges Mohammadi, que ha sido encarcelada varias veces durante su lucha de 30 años por los derechos de las mujeres, fue condenada el domingo a una nueva pena de siete años y medio de prisión. Su fundación confirmó, por otro lado, que puso fin a una huelga de seis días debido al deterioro de su salud.Un tribunal iraní condenó este domingo 8 de febrero a Narges Mohammadi, premio Nobel de la Paz 2023, a siete años y medio de prisión por varios cargos de conspiración y propaganda, su décima sentencia desde 2021.La activista de derechos humanos de 53 años fue arrestada el 12 de diciembre en la ciudad nororiental de Mashhad, junto con otros activistas, tras intervenir en un servicio conmemorativo en memoria de un abogado hallado muerto."Fue condenada a seis años de prisión por los cargos de congregación y colusión, a un año y medio de prisión por actividad propagandística, y como pena complementaria, a dos años de prohibición de salida del país", informó en X su abogado Mostafa Nili.Según la legislación iraní, las penas de prisión no se pueden acumular.Semanas de detención en aislamientoNarges Mohammadi finalizó este domingo una huelga de hambre de seis días "en medio de informes sobre un estado físico sumamente alarmante", indicó la Fundación Narges, que advirtió que la detención continuada de la activista supone un riesgo inmediato para su vida y constituye una violación de las normas internacionales de derechos humanos por impedirle acceso regular a atención médica especializada.En su comunicado, la organización añadió que, tras semanas de aislamiento, la activista informó el domingo a su abogado, Mostafa Nili, que había sido sentenciada el sábado.El letrado, quien pudo hablar brevemente con su cliente por primera vez, casi dos meses después de su arresto, "no fue informado de este juicio injusto", declaró Chirinne Ardakani, abogada de Narges Mohammadi en Francia.Nili expresó su esperanza de que, debido al mal estado de salud de la Mohammadi, pudiera ser puesta en libertad bajo fianza temporalmente para recibir tratamiento médico.También aclaró que el veredicto no era definitivo y podía ser apelado.Durante los últimos 25 años, la Premio Nobel de la Paz ha sido juzgada y encarcelada repetidamente por su activismo contra la pena de muerte en Irán y el estricto código de vestimenta para las mujeres. La activista ha sido arrestada en trece ocasiones, condenada en nueve y fue encarcelada por última vez en 2021.Ha pasado gran parte de la última década en prisión y no ha visto a sus dos hijos, que viven en París, desde 2015.En diciembre de 2024, fue puesta en libertad durante tres semanas por razones médicas relacionadas con su estado físico tras la extirpación de un tumor y un injerto óseo, según su abogado.Un símbolo de militancia en IránIncluso tras las rejas, la Premio Nobel no permaneció en silencio, organizando manifestaciones en el patio de la prisión y liderando huelgas de hambre, y se distinguió por defender los derechos de los presos políticos.Nacida en 1972 en Zanjan, en el noroeste de Irán, Narges Mohammadi estudió física antes de convertirse en ingeniera. También desarrolló una carrera periodística, trabajando para periódicos reformistas.En la década de 2000, se unió al Centro de Defensores de los Derechos Humanos, fundado por la abogada iraní Shirin Ebadi, ganadora del Premio Nobel de la Paz en 2003.Narges Mohammadi recibió el Nobel de la Paz en 2023 por su lucha contra la opresión de las mujeres en Irán y por la promoción de los derechos humanos y la libertad para todos.Irán ocupa el segundo lugar a nivel mundial en número de ejecuciones, después de China, según organizaciones de derechos humanos, incluida Amnistía Internacional.*Con información de AFP y EFE