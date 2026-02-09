Dos arrestados sospechosos del atentado contra general ruso, Vladimir Alexeyev

Dos sospechosos fueron arrestados por el tiroteo contra el subdirector de la inteligencia militar de Rusia, Vladimir Alexeyev, según informaron el domingo (08.02.2026) medios estatales rusos. El presunto autor material de los disparos, descrito como un ciudadano ruso, fue arrestado en Dubái y entregado a las autoridades rusas, informó la agencia estatal de noticias TASS, citando al servicio de inteligencia nacional FSB.

"Se ha identificado a los siguientes ciudadanos rusos: Víktor Vasin, nacido en 1959, detenido en Moscú, y Zinaida Serebrítskaya, nacida en 1971, quien huyó a Ucrania", señaló el FSB en un comunicado en su página web. Al mismo tiempo, los servicios secretos rusos explican que el autor del crimen huyó a Dubái justo tras cometer el atentado. "Con la colaboración de los Emiratos Árabes Unidos, el ciudadano ruso Liubomir Korba, nacido en 1960, autor material del crimen, también fue detenido en Dubái y entregado a las autoridades rusas", añaden. También publicaron un vídeo de la detención de Korba tras aterrizar en Moscú.

Moscú señala a los servicios secretos ucranianos

Korba, de origen ucraniano, admitió su culpabilidad, según fuentes judiciales que cita la agencia TASS. "Se ha establecido que Korba llegó a Moscú a finales de diciembre del año pasado siguiendo instrucciones de los servicios especiales ucranianos para perpetrar el atentado terrorista", declaró la portavoz del Comité de Instrucción ruso, Svetlana Petrenko. El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, había acusado previamente a Kiev de estar involucrado en el ataque.

Alexeyev fue tiroteado este viernes después de que esta misma semana su jefe, Ígor Kostiukov, al frente del Directorio Principal del Alto Estado Mayor (GRU), se reuniera en Abu Dabi con las delegaciones ucranianas y estadounidenses para negociar una posible paz en Ucrania. Recibió varios disparos en abdomen, brazo y pierna en su domicilio en Moscú, según la prensa rusa, de los que se recupera en el hospital. El portal independiente The Insider señala que el general jugó un papel importante en la organización de la infructífera inicial invasión rusa de Ucrania en 2022.

El atentado contra Alexéyev se suma a una larga lista de ataques contra altos mandos militares rusos, con el último en diciembre, cuando el jefe de operaciones del Estado Mayor del Ejército ruso, Fanil Sarvárov, murió en Moscú a consecuencia de la explosión de un coche bomba.