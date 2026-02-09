Gaceta Oficial 43.301 viernes 23 de enero 2026

Gaceta Oficial 43302, viernes 23 de enero de 2026.
Official Gazette 43302, Friday, January 23, 2026.
SUMARIO
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Decreto 5227, que nombra a las ciudadanas que en él se mencionan, para ocupar los cargos que en él se indican, del Ministerio del Poder Popular para la Salud.
Decreto 5228, que nombra a Aníbal Eduardo Coronado Millán, como Presidente de la Compañía Anónima Metro de Caracas, en condición de Encargado, ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para el Transporte.
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA Y SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN DE GOBIERNO
CORPORACIÓN JUNTOS TODO ES POSIBLE, S.A., JUNTOS
Providencia que designa a Senaida Josefina Gamboa Quintana, como Gerente de la Oficina de Planificación Estratégica y Presupuesto, de la CORPORACIÓN JUNTOS TODO ES POSIBLE, S.A., en condición de Ad Honorem, como Encargada.
Providencia que designa a Alexander José Ramírez Rojas, como Gerente de la Oficina de Consultoría Jurídica, de la CORPORACIÓN JUNTOS TODO ES POSIBLE, S.A., en condición de Ad Honorem, como Encargado.
Providencia que designa a Carlos Vicente García Gómez, como Gerente de la Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicación, de la CORPORACIÓN JUNTOS TODO ES POSIBLE, S.A., en condición de Ad Honorem, como Encargado.
Providencia que designa a Aracelys del Valle Chaló de Lemus, como Auditora Interna, de la CORPORACIÓN JUNTOS TODO ES POSIBLE, S.A., en condición de Ad Honorem, como Encargada.
Providencia que designa a Pedro Luis Malaver Ruiz, como Gerente de la Gerencia de Evaluación y Seguimiento, de la CORPORACIÓN JUNTOS TODO ES POSIBLE, S.A., en condición de Ad Honorem, como Encargado.
Providencia que designa a Carlos Alberto Barrero Hernández, como Gerente de la Gerencia de ECODESARROLLO Y SUSTENTABILIDAD, de la CORPORACIÓN JUNTOS TODO ES POSIBLE, S.A., en condición de Ad Honorem, como Encargado.
Providencia que constituye la Comisión de Contrataciones Públicas, con carácter permanente, de la CORPORACIÓN JUNTOS TODO ES POSIBLE, S.A.; estará integrada por las ciudadanas y ciudadanos que en ella se mencionan, como Miembros Principales y Suplentes.
BANCO CENTRAL DE VENEZUELA
Aviso Oficial que procede a publicar el Estudio Comparativo de Tarjetas de Crédito y Débito correspondiente al mes de septiembre 2025.
Aviso Oficial que informa al público en general las tasas de interés aplicables a las obligaciones derivadas de la relación de trabajo para el mes de octubre de 2025 y las tasas de interés para operaciones con tarjetas de crédito correspondiente al mes de noviembre de 2025.
Aviso Oficial que informa al público en general las tasas de interés aplicables a las obligaciones derivadas de la relación de trabajo para el mes de noviembre de 2025 y las tasas de interés para operaciones con tarjetas de crédito correspondiente al mes de diciembre de 2025.
Aviso Oficial que procede a publicar el “Estudio comparativo de tarjetas de Crédito y Débito” correspondiente al mes de octubre de 2025.
Aviso Oficial que informa al público en general las tasas de interés aplicables a las obligaciones derivadas de la relación de trabajo para el mes de diciembre de 2025 y las tasas de interés para operaciones con tarjetas de crédito correspondiente al mes de enero de 2026.
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PESCA Y ACUICULTURA
Resolución que conforma la Comisión de Contrataciones del Ministerio del Poder Popular de Pesca y Acuicultura, con carácter permanente; estará integrada por las ciudadanas y ciudadanos que en ella se mencionan, como Miembros Principales y Suplentes.
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA SALUD
Resolución que designa a José Manuel García Rojas, como Director General (E) de Epidemiología, adscrito al Viceministerio de Redes de Salud Colectiva, de este Órgano Ministerial.
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA
Resolución que otorga el beneficio de Pensión por Incapacidad, a Melisa Desirée Mantilla Alarcón.
