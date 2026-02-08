HidroBolívar atendió más de 50 mil casos de la VenApp

El despliegue se realiza en los 11 municipios

8 de febrero de 2026.-Siguiendo las políticas del presidente Nicolás Maduro y de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, en articulación con la gobernadora Yulisbeth García, trabajadores de HidroBolívar desplegaron un plan de atención rápida del 1x10 del Buen Gobierno, donde lograron atender más de 50 mil casos de la VenApp, informó, Prensa Gobernación de Bolívar.

Las labores se realizaron en los 11 municipios de la entidad, dividiendo su atención en aguas servidas y agua potable. Las solicitudes realizadas por la VenApp han permitido fortalecer toda la dinámica de atención en cuanto al nivel de respuesta por parte de la hidrológica.

Además de la continua respuesta a las comunidades, desde HidroBolívar han ejecutado un "plan cayapa" para lograr atender el punto y círculo de los sectores; esto como acción preventiva para lograr la atención integral definitiva.

El saneamiento a las principales redes de aguas servidas con destape de drenaje, limpieza de cachimbos y colocación de nuevos colectores según sea el caso, también se suma a la reparación de diferentes averías de agua potable para aumentar el caudal por tubería para cada hogar bolivarense.

Lo dice el pueblo

Consuelo Méndez (52), habitante del municipio Sifontes, agradeció a la gobernadora Yulisbeth García por el compromiso a la hora de dar respuestas a las necesidades de su comunidad y a la hidrológica por la labor eficiente.

La líder comunal señaló que a través de la VenApp se puede tener un canal directo de comunicación con las instituciones para la resolución de cada situación.