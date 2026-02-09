INAMEH reporta lluvias y lloviznas dispersas se prevén en cuatro estados del país

Este lunes se prevén cielo con nubosidad de parcial a despejado en buena parte del país en horas de la mañana; aun así, se estima nubosidad estratiforme, con posibles lluvias o lloviznas dispersas en zonas de la Guayana Esequiba, Amazonas, Apure y sur del Lago de Maracaibo.

De acuerdo con el boletín del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh), en horas de la tarde y noche, se estima cielo parcialmente nublado y algunas zonas despejadas. Asimismo, se esperan precipitaciones de intensidad variable en zonas de la Guayana Esequiba, Delta Amacuro, sur de Bolívar, Amazonas, Andes y sur del Zulia.

En Miranda, Distrito Capital y La Guaira se prevé nubosidad fragmentada, al alternar con cielo parcialmente nublado y algunas lluvias o lloviznas en la madrugada y final de la tarde, principalmente en zonas montañosas.

Las temperaturas extremas en la ciudad de Caracas, la máxima rondará los 28°C en la tarde y una mínima en la madrugada de 14°C.