Zapatero en su visita a Venezuela: "Tengo una gran confianza en Delcy Rodríguez"

El expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero aribó a Caracas para apoyar la transición en Venezuela y ha dicho que tiene "una gran confianza" en la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, tras reunirse con ella y su hermano, el jefe de la Asamblea nacional Jorge Rodríguez, en el Palacio de Miralores.

"Veo el mejor ambiente desde los últimos diez años. He hablado con personas de la oposición, por supuesto con el Gobierno. Y además, si se me permite decir, tengo una relación muy de largo alcance, casi diaria, y tengo una gran confianza en Delcy Rodríguez", ha aseverado en declaraciones a los medios el exmandatario socialista, que ha ejercido en Venezuela como mediador político en la última década.

Es por ello que, como "alguien que ha vivido todo este proceso" y "que conoce muy bien a la presidenta", Rodríguez Zapatero ha destacado que, "en un tiempo récord", ella está dando pasos que están produciendo "una nueva manera de respirar en Venezuela, en la sociedad, un horizonte, una esperanza".

"Creo que eso es muy importante. En muy poco tiempo, después de muchos años muy difíciles. Pero la esperanza no es algo que está ahí escrito y que nos llena. La esperanza hay que hacerla, hay que construirla. La paz, la reconciliación", ha enfatizado.

Y ha agregado: "Yo siempre he dicho que además se aprende mucho del que no piensa como tú, incluso del que ha estado enfrentado a ti, se aprende. Y tenemos que pensar en las generaciones más jóvenes de Venezuela, que tienen el derecho a tener este horizonte de convivencia.

Delcy ha publicado este sábado un tuit en el que afirma que en la reunión con Zapatero han reafirmado el compromiso con el Programa para la Convivencia Democrática y la Paz, "en favor del encuentro entre venezolanos, la unidad nacional y la estabilidad de nuestra República".

Una comisión creada por la presidenta encargada

Según ha podido confirmar RTVE, el ex jefe del Ejecutivo está en la capital venezolana por una invitación del coordinador del programa de "Paz y convivencia democrática", con una agenda que está en desarrollo.

"Esta comisión ha sido creada por la presidenta encargada de la República de Venezuela, Delcy Rodríguez, con el fin de 'contribuir a los acuerdos necesarios' que garanticen la consecución de ese doble propósito. Y se invita al expresidente español a participar en el referido programa exponiendo sus 'opiniones y experiencias en la promoción del diálogo'", agrega un comunicado difundido por la oficina de Rodríguez Zapatero, en el que se concreta que la invitación se cursó el pasado 30 de enero.

Una semana antes, la líder chavista propuso convocar un "verdadero diálogo político" que incluya a sectores políticos "coincidentes" como "divergentes", una tarea que encomendó a su hermano y presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez. Y pidió que ese diálogo tenga "resultados concretos, inmediatos" y que sea venezolano, que "no se impongan más las órdenes externas, ni desde Washington, ni desde Bogotá ni desde Madrid".

Este jueves, la Asamblea Nacional de Venezuela, de mayoría oficialista, aprobó "por unanimidad" en primera discusión el proyecto de ley de amnistía propuesto por la presidenta encargada, para los presos políticos desde 1999, y seguirá ahora el proceso parlamentario con un proceso de consultas. Un hecho que se da después de que el pasado 8 de enero Jorge Rodríguez anunciara el inicio del proceso de excarcelación de "un número importante de personas venezolanas o extranjeras", como "gesto" para avanzar en la "búsqueda de la paz".

En ese acto, el hermano de la presidenta encargada dio las gracias a Rodríguez Zapatero; al presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y al Gobierno de Qatar por su papel en ese proceso.

Este miércoles, en su primera aparición pública y declaraciones a los medios desde el secuestro del presidente de Venezuela Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses, el ex jefe del Ejecutivo español vaticinó un "cambio positivo" para Venezuela.

Antes de participar en la presentación del libro 'Las Huellas de la Transición' en El Ateneo de Madrid, el expresidente socialista se mostró confiado en declaraciones a la prensa en el proceso de cambio en el país caribeño, con Rodríguez como presidenta encargada. "Mis sensaciones, y hablo con muchísima gente todos los días, con venezolanos en la oposición al Gobierno, es que hay un nuevo momento y una gran esperanza para Venezuela y creo que lo vamos a confirmar en los próximos días, en las próximas semanas", auguró.

Una década de mediación

Zapatero recordó el miércoles que lleva diez años, "especialmente los cinco primeros", intensamente vinculado a la situación política de Venezuela, "al grave conflicto". Y "este es el momento", dijo, en el que tiene "una esperanza" más fundada para un "proceso de cambio positivo".

Destacó su largo compromiso con Venezuela dedicado a que "no hubiera un conflicto civil, a que hubiera una posible reconciliación y una sustanciación democrática en todos los órdenes" y a que fundamentalmente, remarcó, "muchas personas salieran de la cárcel".

Sin embargo, evitó contar cómo ha sido su implicación en la liberación de los presos españoles, al alegar que se trata de un tema "sensible y delicado". "Son situaciones de gran trance para las familias, ellas lo saben, lo saben todos, en su día lo dirán", indicó.