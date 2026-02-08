El panameño Jorge Castelblanco y la ecuatoriana Silvia Ortiz rompieron récords en el Maratón CAF 2026

Jorge Castelblanco de Panamá y la ecuatoriana Silvia Ortiz se coronaron con récords históricos Credito: Agencias

La décima edición del Maratón CAF 2026 se consolidó este domingo 8 de febrero como una jornada histórica para el atletismo regional, marcada por la imposición de nuevos récords en los 42 kilómetros.

Categoría 42K Masculino: El panameño Jorge Castelblanco se alzó con la victoria con un tiempo de 2:15:18, rompiendo el récord previo de la competición.

Categoría 42K Femenino: La ecuatoriana Silvia Ortiz dominó la ruta con un tiempo de 2:33:55, estableciendo también una nueva marca histórica para el evento.

''Four-Peat" en el Medio Maratón (21K) donde ambos competidores ganaron por cuarta vez el medio maratón : En la modalidad masculina de 21 kilómetros, la victoria fue para el colombiano José Mauricio González con un tiempo de 1:03:06 y la venezolana Joselyn Brea (femenino), quien revalidó su favoritismo ante el público local.

Movilidad Reducida: El criollo Juan Valladares obtuvo el primer lugar en los 42K masculinos (1:45:39), mientras que la mexicana Yenni Hernández lideró la rama femenina.

El recorrido de 42 km atravesó los municipios Libertador, Baruta, Chacao y Sucre. Es una ruta técnica que combina la exigencia del asfalto caraqueño con la vista de la Cordillera de la Costa, destacando el paso por el Paseo Los Próceres y la Avenida Bolívar.

La jornada inició a las 5:55 a.m. con una temperatura fresca de aproximadamente 17°C, lo cual favoreció el rendimiento de los atletas élite antes de que el sol de media mañana aumentara la exigencia física.

Esta edición contó con cerca de 5,500 corredores (entre maratón y medio maratón) provenientes de más de 20 países, convirtiendo a Caracas en la capital del atletismo latinoamericano por un día.

La ciudad se llenó de "puntos de hidratación y energía" donde grupos musicales y ciudadanos alentaron a los corredores, creando una unidad narrativa de fiesta deportiva que contrastó con la rutina habitual de la ciudad.

El evento desplegó más de 2,500 funcionarios de seguridad para garantizar una ruta libre de tráfico, permitiendo que los atletas se concentraran exclusivamente en romper los récords que finalmente cayeron en ambas categorías.

Joselyn Brea: Una Hazaña de Resiliencia en el Maratón CAF 2026

En la modalidad de Medio Maratón (21K), la venezolana Joselyn Brea revalidó su título con un tiempo de 1:13:40, por cuarta vez consecutiva, protagonizando la historia más inspiradora de la jornada. Su victoria trasciende lo deportivo al considerar su reciente cronología personal: apenas en octubre de 2025 Brea competía en Caracas en el 10K Gatorade Caracas Rock con siete meses de gestación, y para diciembre cumplió con su etapa final de embarazo.

Hoy, a escasas seis semanas de haber dado a luz, la atleta no solo regresó al asfalto, sino que dominó la prueba con una autoridad que subraya su extraordinaria capacidad física y mental. Este triunfo se consolida como un testimonio de resiliencia atlética, convirtiéndose en un referente y ejemplo de superación para el deporte nacional e internacional.