Movimientos sociales de Colombia y Venezuela exigen liberación de Maduro

En un acto de profunda carga simbólica y política, más de 100 movimientos sociales de Colombia y Venezuela se concentraron en la Plaza La Confraternidad de San Antonio del Táchira para protagonizar el «Abrazotón», una movilización binacional que exigió la liberación inmediata del presidente Nicolás Maduro y la diputada Cilia Flores.

​Bajo el lema «Congreso de los Pueblos: Un solo abrazo, un solo futuro», cultores, grafiteros, danzarines y el Poder Popular de ambas naciones transformaron la zona fronteriza en un epicentro de resistencia. El gobernador del Táchira, Freddy Bernal, calificó el encuentro como un ejemplo de convivencia pacífica ante el mundo.

​»Nuestro presidente Nicolás Maduro y la diputada Cilia Flores son prisioneros de guerra tras los bombardeos ejecutados por Estados Unidos contra Venezuela el pasado 3 de enero», denunció Bernal a escasos metros del Puente Internacional Simón Bolívar.

El mandatario regional subrayó que, pese a la agresión imperialista, el Gobierno Bolivariano se mantiene firme bajo la conducción de Delcy Rodríguez.

El «Abrazotón» binacional se realizó en la Plaza de la Confraternidad por la paz y la soberanía regional.



​Hoja de ruta binacional

​Durante la jornada, los voceros de las organizaciones sociales dieron lectura a las conclusiones del Congreso, donde se ratificó la unidad latinoamericana frente a la violación del Derecho Internacional y la soberanía nacional.

​Entre los acuerdos alcanzados destacan realizar una movilización nacional. Para ellos se realizará la convocatoria a una gran marcha obrera el próximo 1 de mayo contra el imperialismo.​ Campaña internacional para reforzar las acciones de agitación por la libertad de la pareja presidencial y la Paz fronteriza, que consolide un territorio libre de violencia y con plena movilidad humana.

Bernal, acompañado por diputados del parlamento regional, reiteró que la unión entre el Táchira y el Norte de Santander es la garantía de un final victorioso para la Revolución.