¡Por la liberación de Nicolás Maduro y Cilia Flores! Crean comisión de alto nivel

Crean comisión para la liberación de Nicolás Maduro y Cilia Flores Credito: Agencias

CARACAS / 5 DE ENERO 2026 – En una jornada marcada por la celeridad administrativa y el blindaje institucional, la Presidenta Encargada de la República, Delcy Rodríguez, encabezó este domingo el Consejo de Ministros N.° 757 en el Palacio de Miraflores. La reunión extraordinaria tuvo como objetivo principal operativizar el Estado de Conmoción Exterior y garantizar el funcionamiento del Estado tras la incursión y ataque militar estadounidense que resultó en el secuestro del presidente Nicolás Maduro y la primera combatiente Cilia Flores.

El encuentro contó con el respaldo pleno de la Sala Constitucional del TSJ, asegurando que la continuidad del mando ejecutivo se mantenga bajo estricto apego a la Constitución frente a la agresión externa.

Como resultado inmediato de este Consejo, el Ejecutivo anunció la creación de dos instancias fundamentales para la defensa de la soberanía en esta nueva etapa:

Comisión de Alto Nivel para la Liberación: Presidida por Jorge Rodríguez e integrada por el canciller Iván Gil, Camila Fabri y Freddy Ñáñez. Esta comisión coordinará las acciones diplomáticas y legales internacionales para exigir el retorno del mandatario y su esposa desde territorio estadounidense.

Estado Mayor Agroalimentario e Industrial: Una comisión destinada a blindar el abastecimiento y la soberanía alimentaria, evitando que el asedio militar se traduzca en desabastecimiento para la población.

Balance Económico y Social: Resiliencia ante el conflicto

El ministro de Comunicación, Freddy Ñáñez, ofreció declaraciones al término de la reunión, subrayando que Venezuela llega a este momento de crisis con una base sólida construida en 2025.

Crecimiento Económico: Venezuela cerró 2025 con un crecimiento proyectado por la CEPAL del 6%, el más alto de la región, y un abastecimiento nacional récord del 99,5%.

Éxito del 1x10: Se reportó una efectividad del 88% en la atención social, con más de 40.000 obras culminadas a través de los circuitos comunales.

Democracia Comunal: Ñáñez destacó que el modelo de "democracia vecinal" es lo que ha permitido al país mantenerse en paz pese a los ataques del 3 de enero.

Agenda 2026: Ejes para la Defensa de la Nación

Para este año que inicia bajo fuego, el Consejo de Ministros definió tres ejes prioritarios para la gestión de Delcy Rodríguez

Profundizar la Democracia Comunal: Fortalecer el poder popular como barrera contra la intervención.

Protección Social Inmediata: Restituir el estado de bienestar bolivariano frente a las amenazas externas.

Productividad Territorial: Acelerar los encadenamientos productivos para romper la dependencia rentista.

Apoyo Internacional y Calma Institucional

Ñáñez informó que diversos países de la CELAC ya han emitido pronunciamientos en rechazo a la violación de la inmunidad del presidente Maduro. Asimismo, reportó movilizaciones globales en demanda de su liberación.

El balance gubernamental cerró con un mensaje de firmeza: Venezuela se encuentra bajo protección institucional absoluta. El Gobierno de la Presidenta Encargada Delcy Rodríguez ratificó que el país se mantiene operativo, en paz y bajo la "perfecta fusión civil-militar-policial", llamando al pueblo a la movilización consciente este 5 de enero en defensa del orden constitucional.