Instalan nueva Asamblea Nacional para el periodo legislativo 2026-2031

5 de enero de 2026.- Este lunes 5 de enero de 2026 se realizará la sesión de instalación de la Asamblea Nacional para el periodo legislativo 2026-2031 con la incorporación de los diputados electos en los comicios parlamentarios celebrados en mayo pasado.



La nueva Asamblea Nacional juramentará a todos sus diputados y posteriormente nombrará a su nueva Junta Directiva.



Para la sesión de instalación se espera la ratificación de Jorge Rodríguez como presidente del Parlamento, lo que representaría su sexto período consecutivo al frente del Poder Legislativo.



En su balance de gestión, Jorge Rodríguez destacó que entre el 5 de enero de 2021 y el 5 de enero de 2026 el Parlamento celebró más de 300 sesiones y aprobó 100 leyes, orientadas, según afirmó, a la protección del país, el fortalecimiento del Poder Popular y la recuperación institucional. Entre las más recientes figura la Ley de Protección de las Libertades de Navegación y Comercio contra la Piratería, Bloqueos y otros Actos Ilícitos Internacionales.